'Buren': week 39 (2020) - PREVIEW

Deze week wordt het BK Wielrennen beslecht. Dat betekent dat de 'Buren' het onderspit moeten delven en slechts twee keer op het appèl zijn. Wij geven je graag een overzicht van de afleveringen.

Maandag 21 september 2020 - aflevering 8084

Het proces begint slecht voor Finn, waardoor Gary en Ned er zeker van zijn dat hij de gevangenis in gaat. Maar de verdediging van Imogen is sterk en vormt een sympathieker beeld van Finn. Xanthe spaart Finn niet, terwijl Susan een genuanceerder verhaal brengt. Bea verandert haar getuigenis op het laatste moment, dus alles zal afhangen van Elly, die net een onverwachte aanwezige heeft gezien in de rechtszaal.

Dinsdag 22 september 2020 - geen uitzending

BK Wielrennen

Woensdag 23 september 2020 - aflevering 8085

Elly ziet geen andere mogelijkheid dan te blijven liegen. Shaun komt haar opzoeken, een confrontatie is onvermijdelijk. Elly slaagt erin om uit de benarde situatie te ontsnappen, maar wanneer Shaun tegenstrijdige informatie krijgt van Mark over Elly's zwangerschap, begint er bij hem iets te dagen en hij confronteert Elly hiermee. Paul informeert naar Leo zijn plannen, maar die is hier niet mee gediend. Kyle probeert zijn liefdesverdriet te vergeten op Aarons poolparty en richt zijn pijlen op Chloe.

Donderdag 24 september 2020 - geen uitzending

WK Wielrennen

Vrijdag 25 september 2020 - geen uitzending

WK Wielrennen

