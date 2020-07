'Buren': week 31 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 27 juli 2020 - aflevering 8055

Elly heeft nog steeds niks gehoord van Mark en begint te vrezen dat hun huwelijksfeest niet zal doorgaan. Chloe wijkt niet van haar zijde, wat al snel leidt tot emotionele conversaties. En van het een komt het ander... Susan besluit het heft in eigen handen te nemen en zelf uit te zoeken of Finn liegt over zijn geheugenverlies of niet. Terese en Piper zetten het werk van Sonya voort en besluiten alle vrouwen van Erinsborough in de bloemetjes te zetten.

Dinsdag 28 juli 2020 - aflevering 8056

Elly staat versteld van haar eigen gedrag en laat Chloe verward en onzeker achter. Aaron wil op zoek gaan naar Mark, maar Chloe probeert hem om te praten. Hoewel Karl het haar ten stelligste afraadt, is Susan vastberaden: ze wil de confrontatie met Finn aangaan. Maar krijgt ze de antwoorden waarnaar ze op zoek is? En de buren nemen tijdens een emotionele ceremonie afscheid van hun geliefde Sonya.

Woensdag 29 juli 2020 - aflevering 8057

Chloe slaagt er niet om Aaron tegen te houden en ze moet met lede ogen aanzien hoe hij op zoek gaat naar zijn broer. Maar zal hij Mark ook vinden? En zal hij hem op andere gedachten kunnen brengen? Ondertussen is ook Elly aan het twijfelen geslagen. Leo probeert Terese en Paul ervan te overtuigen dat hij klaar is om weer met hen samen te werken, maar daar twijfelen zij toch aan.

Donderdag 30 juli 2020 - aflevering 8058

Mark doet er alles aan om Elly te overtuigen om alsnog met hem te trouwen, maar zij wordt overmand door schuldgevoelens. Bovendien smeekt Chloe haar om het huwelijk af te lassen en voor haar te kiezen. Toadie wil absoluut verder met zijn leven, maar zijn vrienden en familie vinden dat hij meer tijd moet nemen om Sonya's dood te verwerken.

Vrijdag 31 juli 2020 - aflevering 8059

Mark reageert geschokt en verslagen op Elly's bekentenis. En het gaat van kwaad naar erger voor de Brennans. Mark reageert zijn woede en frustratie af op Aaron en Chloe vindt bij niemand een luisterend oor, zelfs niet bij haar eigen moeder. Bea gaat langs bij Finn en heeft moeite om de vrolijke persoon die hij nu is, te vereenzelvigen met het monster dat zij heeft leren kennen. Ook Finn zelf zit met vragen, en de antwoorden daarop hoopt hij te vinden bij Susan.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.05 uur op Eén.