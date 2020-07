'Buren': week 30 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 20 juli 2020 - aflevering 8050

Sonya draagt een geheim met zich mee dat ze niet langer voor zich kan houden en ze besluit Shane in vertrouwen te nemen over wat Andrea haar heeft verteld. Chloe schrikt van de meedogenloze manier waarop Mel zakendoet en begint zich af te vragen of Bea dan toch gelijk had: zit Mel achter de brand in de garage? De spanningen tussen Mark en Elly lopen hoog op. Staan hun huwelijksplannen op losse schroeven?

Dinsdag 21 juli 2020 - aflevering 8051

Sonya besluit Toadie nog niet op de hoogte te brengen van Andrea's bekentenis en eerst nog samen te genieten van een reisje met de familie. Bovendien krijgt ze vlak voor haar vertrek nog slecht nieuws, maar ook dat besluit Sonya voor zich te houden. Chloe ontmaskert Mel, maar dat betekent meteen ook het einde van haar relatie. En er is opnieuw hoop voor Bea's carrière in de garage.

Woensdag 22 juli 2020 - aflevering 8052

Sonya doet haar uiterste best om zich sterk te houden, maar moet uiteindelijk toegeven aan Toadie dat ze een vreselijke diagnose heeft gekregen en dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze vertrouwt hem haar laatste wensen toe en wil absoluut nog afscheid nemen van haar kinderen en zus. Maar dan moeten ze op tijd in het vakantiehuis zien te geraken...

Donderdag 23 juli 2020 - aflevering 8053

Toadie keert terug naar Erinsborough en brengt de buren op de hoogte van Sonya's plotse overlijden. Iedereen is in shock, maar voor Mark is het zelfs een reden om opnieuw te twijfelen aan zijn huwelijksplannen met Elly. Shane neemt Dipi in vertrouwen, terwijl Ned op bezwarende informatie stoot die Paul in een lastig parket kan brengen. En er staat ook de Kennedy's mogelijk heel wat narigheid te wachten, want in het ziekenhuis ontwaakt Finn uit zijn coma...

Vrijdag 24 juli 2020 - aflevering 8054

De Kennedy's gaan elk op hun manier om met het nieuws dat Finn weer bij bewustzijn is, maar de grootste schok moet nog komen: hij herinnert zich niks meer van zijn misdaden. Betekent dat dat hij er ook niet voor veroordeeld kan worden? Toadie worstelt met het verlies van Sonya, maar kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn vrienden. Voor Mark wordt alles te veel en hij besluit de benen nemen, enkele dagen voor zijn huwelijk met Elly.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.05 uur op Eén.