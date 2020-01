'Buren': week 3 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 13 januari 2020 - aflevering 7923

Susan vertrouwt Jemima niet en vermoedt dat ze een profiteur is. Ze uit haar bezorgdheden bij Karl, maar die heeft er geen oren naar en besluit zelfs de herstellingskosten voor haar auto op zich te nemen. Cassius probeert stiekem meer te weten te komen over Tylers rechtszaak, maar gaat nogal onzorgvuldig te werk. En Elly komt eindelijk te weten waarom Mark de nacht niet bij haar wil doorbrengen.

Dinsdag 14 januari 2020 - aflevering 7924

Bea confronteert Cassius met wat ze heeft gezien, maar hij slaagt erin een geloofwaardig excuus te verzinnen en Piper zelfs van haar sokken te blazen. Hoelang kan hij dit gevaarlijke spel nog volhouden? Ned is oververmoeid en trekt op aanraden van Bea naar de sauna, maar dat zou weleens slecht kunnen aflopen. Dipi helpt Clive nog steeds met zijn prestatieproblemen en Shane schrikt zich een hoedje wanneer hij zijn vrouw en Clive samen naar de toiletten ziet verdwijnen.

Woensdag 15 januari 2020 - aflevering 7925

Yashvi treft een bewusteloze Ned aan in de sauna en kan op het nippertje zijn leven redden. Neds dankbaarheid achteraf doen haar hormonen zichtbaar op hol slaan. De Rebecchi's maken kennis met Mishti's mogelijke huwelijkspartner. Ondanks haar bedenkingen is Dipi gecharmeerd door Pavan, tot hij plots wel heel hard van stapel loopt. Gary slaagt er niet in een lening los te krijgen bij de bank en zal een serieus tandje moeten bijsteken op het werk. De verleiding om aan Jeremy's geld te zitten wordt dan ook steeds groter.

Donderdag 16 januari 2020 - aflevering 7926

Susan ergert zich steeds meer aan Jemima en schakelt Sheila aan om meer te weten te komen over haar ongetwijfeld snode plannen. Maar Jemima slaagt erin zelfs Sheila om haar vinger te winden. Wanneer Elly inspringt voor Amy zodat ze op date kan gaan met Rob, voelt Gary een steek van jaloezie. Begint hij gevoelens te krijgen voor Amy? Mishti vertelt Pavan over haar getroebleerde verleden, maar laat enkele pittige details achterwege. Komt dit haar alsnog duur te staan?

Vrijdag 17 januari 2020 - aflevering 7927

Susan gaat een stap te ver in haar kruistocht tegen Jemima en wordt op de vingers getikt door een teleurgestelde Karl. Maar betekent dit dat ze de strijdbijl definitief begraaft? Nu Paul zijn zinnen op Jemima lijkt te hebben gezet, staat niks Leo nog in de weg om zijn kans te wagen bij Terese. Maar ziet zij dat ook zo? Sheila wil Clive verrassen op het werk, maar betrapt hem met Dipi. Wat voeren die twee toch in hun schild?

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.