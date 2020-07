'Buren': week 28 (2020) - PREVIEW

Zo goed als alle soaps zijn in zomerreces, maar onze Australische 'Buren' blijven trouw op post. En met alle afgelaste sportevenementen zullen ze de komende maanden zo goed als elke werkdag zorgen voor een gezonde portie verstrooiing. Lees snel de preview voor deze week!

Maandag 6 juli 2020 - aflevering 8040

Paul en Terese zijn vastberaden: ze willen een relatie met elkaar. Maar hoe gaan ze dat aan Leo vertellen zonder hem te kwetsen? Ze doen hun uiterste best om het moeilijke gesprek voor te bereiden, maar dat blijkt al snel voor niks te zijn geweest. Chloe brengt haar familie op de hoogte van haar relatie met Mel. Elly kan haar bezorgdheid amper verbergen en vraagt Aaron om een oogje in het zeil te houden.

Dinsdag 7 juli 2020 - aflevering 8041

Leo is buiten zinnen na wat hij ontdekt heeft. David probeert op hem in te praten, maar dat maakt Leo alleen maar kwader. Hij heeft maar één doel: Paul en Terese het leven zuur maken. Susan komt herboren terug van de MS-therapie, maar voelt al snel dat de spanning tussen Toadie en Karl te snijden is en besluit in te grijpen. Sheila doet er alles aan om Gary op het rechte pad te houden, maar gaat daar volgens Amy iets te ver in. Komt het opnieuw tot een botsing tussen die twee?

Woensdag 8 juli 2020 - aflevering 8042

In een poging om de plooien tussen Toadie en Karl glad te strijken, organiseert Susan een benefietactie voor de Rebecchi's. Gary doet drie jobs tegelijk in de hoop Amy zo snel mogelijk te kunnen terugbetalen, maar de druk wordt hem te veel en hij komt in een benarde situatie terecht. Leo zet een wraakactie op touw om Terese en Paul te raken, maar beseft niet dat hij daarmee de inzamelingsactie voor Sonya en Toadie dreigt te saboteren.

Donderdag 9 juli 2020 - aflevering 8043

De benefietactie is een groot succes en Sonya krijgt een verrassing van formaat, maar de avond eindigt alsnog in mineur. Wat gaat er mis? Amy maakt zich grote zorgen over het welzijn van Gary en komt voor de zoveelste keer in aanvaring met Sheila. Voor Gary is dit het bewijs dat ze nog steeds gevoelens voor hem heeft.

Vrijdag 10 juli 2020 - aflevering 8044

Elly ziet dat Mark zijn gevoelens over Sonya's diagnose opkropt en probeert tevergeefs een gesprek met hem aan te gaan. Moet ze zich zorgen maken over hun relatie? Sonya is nog steeds kwaad op Dipi, maar Callum laat haar inzien dat dat onterecht is. Er gebeuren verdachte dingen in de garage en Bea begint te vrezen dat haar nieuwe baas erachter zit.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.