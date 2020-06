'Buren': week 25 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 15 juni 2020 - aflevering 8025

Dipi en Gary vertellen wat er echt gebeurd is, maar daarmee is de spanning niet weg. Amy en Shane begrijpen niet waarom ze dat hebben gedaan. Gary blijft intussen hopen op een verzoening tussen hem en Amy. Toadie en Sonya krijgen een go voor hun vriendschapsboom en gaan goed van start, maar de vreugde is van korte duur. Aaron maakt zich zorgen over Chloe's gevoelens voor Elly en houdt hen in de gaten, maar dit is niet naar de zin van Chloe zelf.

Dinsdag 16 juni 2020 - aflevering 8026

Sonya herstelt snel en vindt dat Toadie zich zorgen maakt over niks, maar ze laat zich toch overhalen om zich te laten onderzoeken in het ziekenhuis. Daar blijkt al snel dat er meer aan de hand is en dat Sonya een hartverscheurende beslissing zal moeten nemen. Aaron maakt zich zorgen over Chloe en haar afwijzende houding tegenover Mel. Samen met Elly probeert hij te weten te komen waarom hun relatie zo verzuurd is.

Woensdag 17 juni 2020 - aflevering 8027

Toadie en Sonya houden zich sterk voor elkaar en voor Nell, maar zijn op van de zenuwen voor Sonya's ingreep. Tijdens de operatie blijkt dat die zorgen terecht waren, want Karl heeft slecht nieuws voor hen. Mel verontschuldigt zich bij Chloe en slaagt er ook in om haar vrienden en familie te overtuigen van haar goede bedoelingen. Maar kan ze ook Chloe overhalen om haar een tweede kans te geven?

Donderdag 18 juni 2020 - aflevering 8028

Toadie en Sonya proberen de vreselijke diagnose te verwerken. Met Karl aan hun zijde besluiten ze het gevecht aan te gaan, hoe zwaar het ook zal worden. Terese mist de aandacht van Paul en stort haar hart uit bij Piper, die zelf ook iets te bekennen heeft. Het is een belangrijke dag voor Mark, want vandaag valt de beslissing over zijn terugkeer naar het politiekorps. Maar wanneer blijkt dat Toadie de zaak aan een andere advocaat heeft doorgegeven, zakt de moed Mark in de schoenen.

Vrijdag 19 juni 2020 - aflevering 8029

Hoewel Terese razend is op Piper, beseft ze dat haar dochter gelijk heeft: als ze nog gevoelens heeft voor Paul, moet ze haar relatie met Leo beëindigen. Ze staat voor een moeilijke keuze, maar krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. Bea en Chloe zijn het niet eens over de invulling van Elly's vrijgezellenfeest. Mel saboteert Amy's plannen voor het nieuwe bouwproject. Wat voert ze in haar schild?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.