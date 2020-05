'Buren': week 23 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 1 juni 2020 - aflevering 8016 (16.10 uur)

De paniek is groot na de schietpartij in de Waterhole. Bij Paul en Leo overheerst een schuldgevoel, want het is de vrouw van wie ze allebei houden die het slachtoffer is geworden van hun daden. Delaney beweert dat ze er niks mee te maken heeft, maar Leo weigert haar te geloven en wil dat ze schuld bekent. Mark en Ned zetten een klopjacht in op Ivan, terwijl Elly oog in oog komt te staan met Raymond.

Dinsdag 2 juni 2020 - aflevering 8017 (16.10 uur)

De gijzelingsactie in Harold's loopt helemaal uit de hand. Terwijl bezorgde buren en familieleden zich naar het complex haasten, probeert Elly te onderhandelen met Raymond. Ook Leo zet zijn eigen leven op het spel om dat van zijn geliefden te redden. Paul wordt overmand door schuldgevoelens en wijkt niet van Tereses ziekbed, iets wat niet in goede aarde valt bij Jane.

Woensdag 3 juni 2020 - aflevering 8018 (16.50 uur)

Jane maakt zich zorgen over Pauls gevoelens voor Terese en stelt hem voor een ultimatum: als hij een relatie wil met haar, moet hij het contact met Terese verbreken. Paul stemt in, maar hij wordt al snel op de proef gesteld. Ook Piper merkt dat er nog steeds iets speelt tussen haar moeder en Paul. Leo betrapt Delaney tijdens een mysterieus telefoontje en besluit zelf op onderzoek uit te gaan.

Donderdag 4 juni 2020 - aflevering 8019 (16.50 uur)

Nu Paul en Leo weten hoe de vork in de steel zit, zijn ze opgelucht, maar ook kwaad. Ze wijzen de veroorzaker van al hun problemen de deur, niet wetende dat hij nu zijn pijlen op David zal richten. Paul zet zijn eigen gevoelens voor Terese opzij en smeekt haar om Leo nog een kans te geven. Maar Piper is er niet van overtuigd dat dat is wat ze wil. Ned maakt zich zorgen over Bea en grijpt in, maar dat pakt helemaal verkeerd uit.

Vrijdag 5 juni 2020 - aflevering 8020 (16.10 uur)

Karl probeert te bemiddelen tussen Bea en Ned en moedigt hen aan om eerlijk te zijn tegen elkaar, maar dat heeft niet helemaal het gewenste effect. Gary helpt Dipi bij het verwerken van haar posttraumatische stress en dat leidt tot een bijzondere nacht, waar Shane niks van mag weten. Sonya en Toadie zien een mogelijkheid om een van hun fantasieën waar te maken, maar een brandalarm maakt daar een abrupt einde aan.



'Buren', van maandag tot vrijdag op Eén.