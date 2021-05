'Buren': week 22 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op En, de preview lees je hier!

Maandag 31 mei 2021 - aflevering 8236

Ned vindt eindelijk een uitlaatklep om zijn trauma en frustratie te verwerken, maar brengt zichzelf daar mogelijk weer mee in gevaar. Hendrix haalt alles uit de kast om Chloe te overtuigen nog niet met zijn vader te trouwen en hij raakt daarbij een gevoelige snaar. De tijd dringt voor Kirsha's studiebeurs, maar Dipi houdt voet bij stuk. Kan Shane haar nog op andere gedachten brengen?

Dinsdag 1 juni 2021 - aflevering 8237

Elly zit in zak en as na haar ontslag en ziet de toekomst somber in. Finn voelt zich schuldig en wil zijn steentje bijdragen, maar zal Elly zijn hulp aanvaarden? Bea en Yashvi maken zich zorgen over Ned, die nog steeds gebukt gaat onder het trauma waarmee Scarlett hem heeft opgezadeld. Gary geeft Prue nog een kans, maar dat dreigt hij te bekopen met een financiële kater.

Woensdag 2 juni 2021 - aflevering 8238

Finn vindt een foto uit de tijd dat hij en Elly een koppel waren. Bea en Elly staan er niet bij stil en gooien de foto weg, maar kan Finn het ook zo makkelijk loslaten? Amy doet een poging om haar relatie met Kyle nieuw leven in te blazen, maar hij heeft andere dingen aan het hoofd. Gary raakt geïntrigeerd door het verhaal van Prue en de Restoration Order. Is hij een vogel voor de kat?

Donderdag 3 juni 2021 - aflevering 8239

Het nieuws van Kyles rechtszaak tegen Lassiters verspreidt zich als een lopend vuurtje door Erinsborough en doet de spanningen tussen de buren hoog oplopen. Gary blijkt een gewillige leerling te zijn voor Prue en laat zich door haar adviseren om zijn conflict met Paul aan te pakken. Ondertussen probeert Harlow de boel recht te houden bij de Robinsons, nu Paul en Terese veel aan hun hoofd hebben. Maar dat is niet naar de zin van Prue.

Vrijdag 4 juni 2021 - aflevering 8240

Bea confronteert Ned met haar vermoeden dat hij vervallen is in slechte gewoontes, maar dat valt niet in goede aarde. Heeft Bea Ned zo nog dieper geduwd dan hij al zat? Hendrix haalt alles uit de kast om de huwelijksplannen van Pierce en Chloe te saboteren. Hij vangt opnieuw bot, maar dan vindt hij onverwacht een bondgenoot in Lexy, die zo haar eigen redenen heeft om Pierce een hak te zetten.

