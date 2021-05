'Buren': week 21 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op En, de preview lees je hier!

Maandag 24 mei 2021 - geen uitzending

Sporza wielrennen: Ronde van Limburg

Dinsdag 25 mei 2021 - aflevering 8232

Finn beseft dat hij de gevolgen zal moeten dragen van zijn ondoordachte gedrag, maar Elly voelt zich verantwoordelijk en doet er alles aan om hem uit de cel te houden. David denkt dat Clive met een loonsverhoging zijn stilzwijgen probeert te kopen en dat zint hem niet. Maar kloppen zijn vermoedens wel? Harlow voelt zich opnieuw in de steek gelaten door haar moeder, die meer geïnteresseerd lijkt te zijn in Gary en Roxy dan in haar.

Woensdag 26 mei 2021 - aflevering 8233

Toadie ziet eindelijk de waarheid onder ogen: Sonya's stichting zit in slechte financiële papieren. Valt er nog iets te redden? Elly's reputatie als leerkracht krijgt opnieuw een knauw en dat is mogelijk de doodsteek voor haar carrière. Terese weet geen blijf met zichzelf en wentelt zich in zelfmedelijden. Kan ze de verleiding weerstaan om naar de fles te grijpen?

Donderdag 27 mei 2021 - aflevering 8234

Terese komt in een neerwaartse spiraal terecht en krijgt het steeds moeilijker om te weerstaan aan haar drang naar alcohol. Harlow is bang dat haar moeder Gary zal kwetsen en besluit hem voor haar te waarschuwen. Maar daar brengt ze mogelijk haar relatie met Prue mee in gevaar. Paul doet er alles aan om de reputatie van het hotel te redden, maar zijn aanpak valt niet in goede aarde bij Kyle.

Vrijdag 28 mei 2021 - aflevering 8235

Sheila geniet met volle teugen van haar stiekeme afspraakjes met Clive, maar Dipi zet haar weer met beide voeten op de grond. De buren zijn het niet eens over hoe het nu verder moet met Lassiters en de rechtszaak die Kyle wil aanspannen zorgt voor nog meer verdeeldheid. Chloe en Pierce willen vaart zetten achter hun huwelijksplannen, maar daar probeert Hendrix een stokje voor te steken.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!