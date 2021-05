'Buren': week 20 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op En, de preview lees je hier!

Maandag 17 mei 2021 - aflevering 8227

Om de reputatie van Lassiters te redden, moet Terese een stap terugzetten. Maar samen met Chloe doktert ze een gewiekst plan uit om de touwtjes toch in handen te kunnen houden, tot grote ergernis van Paul. Toadie raakt een gevoelige snaar bij Finn en wordt op het matje geroepen bij Susan. Amy worstelt met de gevolgen van de gelekte sekstape. Kyle probeert haar te steunen, maar hij vangt bot.

Dinsdag 18 mei 2021 - aflevering 8228

Chloe is nerveus voor het eerste grote evenement dat ze mag organiseren, zeker nu ze het zonder steun van Elly en Terese moet doen. Hendrix maakt van een amusant duel met Roxy gebruik om zijn gedachten even te verzetten. Maar eindigt zijn dag alsnog in mineur? Harlow geniet van een dagje rust en stilte, tot haar moeder ineens voor de deur staat. En die is niet onder de indruk van de nieuwe omgeving van haar dochter.

Woensdag 19 mei 2021 - aflevering 8229

Terese en Paul doen hun uiterste best om Prue ervan te overtuigen dat ze Harlow een stabiele thuis kunnen bieden, maar ze vangen bot. Kan Harlow haar moeder nog op andere gedachten brengen, of moet ze afscheid nemen van Ramsay Street? Chloe kijkt uit naar de verhuis, maar Pierce zet een domper op de feestvreugde. Amy ergert zich aan de dubbele standaard die is ontstaan rond de sekstape: waarom wordt Kyle bejubeld terwijl zij wordt verketterd?

Donderdag 20 mei 2021 - aflevering 8230

Gary kan het prima vinden met Prue, tot hij te weten komt dat ze Amy heeft beledigd. Ondertussen schaamt Harlow zich rot voor het gedrag van haar moeder. Zal ze Erinsborough moeten verlaten door al het drama dat Prue heeft veroorzaakt? Ned wil de traumatische ervaring met Scarlett proberen te verwerken zonder professionele hulp, maar dat blijkt al snel een slecht idee te zijn geweest.

Vrijdag 21 mei 2021 - aflevering 8231

Ned slaat zich voor het hoofd na het pijnlijke incident met Yashvi en hoopt dat ze hem kan vergeven. Maar daar is Yashvi voorlopig nog niet klaar voor. Ondertussen maakt Bea zich ernstige zorgen over Neds mentale toestand. Finn snelt Elly te hulp, maar schendt daarbij de voorwaarden van zijn straf. Kost dit hem zijn vrijheid? Toadie bedenkt een eigenzinnig plan om het bij te leggen met Shane. Maar zal het ook werken?

