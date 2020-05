'Buren': week 20 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 11 mei 2020 - aflevering 8001

Paul en Leo denken dat ze Delaney te slim af zijn, maar niks is minder waar: ze is op de hoogte van Pauls duistere verleden en deinst er niet voor terug om het tegen hem te gebruiken. De Kennedy's krijgen een onuitgenodigde gast over de vloer en daar zijn vooral Bea en Elly niet bepaald gelukkig mee. Maar ook Chloe krijgt het zwaar te verduren, want haar brief voor Elly wordt onderschept en de gevolgen zijn niet min.

Dinsdag 12 mei 2020 - aflevering 8002

De emoties lopen hoog op tijdens de organisatie van het kerstconcert. Net wanneer Susan de situatie met Finn achter zich wil proberen te laten, staat er een onaangename verrassing voor de deur. Bea is nerveus voor haar optreden en wil het annuleren, maar dat is buiten Ned gerekend. Ook bij de Cannings is de spanning te snijden: Gary is onzeker over zijn relatie met Amy en Xanthe krijgt een brief van Ben. Dipi doet een akelige toekomstvoorspelling en Paul onderneemt een gevaarlijke queeste om zijn onschuld te bewijzen.

Woensdag 13 mei 2020 - aflevering 8003

Paul is een gebroken man. Leo heeft het lot van zijn vader in handen en moet een hartverscheurende beslissing nemen. Liz onderneemt een wanhopige poging om toenadering te zoeken tot Bea en dat is niet naar de zin van Susan, die een nieuwe schok te verwerken krijgt. Aaron en David willen aan gezinsuitbreiding doen. Maar wat zal Mark daarvan vinden?

Donderdag 14 mei 2020 - aflevering 8004

Terese kan maar niet geloven dat Leo haar hart heeft gebroken. En ook zijn vrienden en familie begrijpen zijn beslissing niet, maar Leo houdt vol dat dit is wat hij wil. Maar daar is ook Delaney nog niet van overtuigd en ze besluit dan ook om Terese en Leo nog wat verder uit elkaar te drijven. Susan en Karl spreken af met de mysterieuze bondgenoot van Finn. Kan hij hen de antwoorden geven waar ze al zo lang naar op zoek zijn?

Vrijdag 15 mei 2020 - aflevering 8005

Terese voelt zich vernederd en gekwetst na de confrontatie met Leo en Delaney en beseft dat ze onder ogen moet zien dat haar relatie voorbij is. Mark en Elly vragen aan Chloe of ze hun huwelijksfeest wil organiseren. Ze stemt er tegen haar zin mee in, maar haar gevoelens voor Elly beginnen al snel op haar te wegen. Hoelang kan ze dit nog volhouden? Xanthe moet een moeilijke beslissing nemen over haar toekomst: is ze klaar om op eigen benen te staan, of moet ze haar dromen opgeven?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.