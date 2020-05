'Buren': week 19 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 4 mei 2020 - geen uitzending

Aangepast programma

Dinsdag 5 mei 2020 - aflevering 7997

Nu Piper zijn e-mails heeft gelezen, heeft Leo geen andere keuze dan zijn familie te vertellen wat hij voor hen probeerde te verbergen. Hij kan rekenen op hun steun, maar zal die wel volstaan om hem uit de nesten te houden? Een vergissing van Kirsha doet Paul en Jane in een wel heel compromitterende situatie belanden. Gary probeert onder zijn job uit te komen, maar hij beseft al snel dat dat niet makkelijk zal worden.

Woensdag 6 mei 2020 - aflevering 7998

Gary is erin geslaagd om een deal te sluiten met zijn bazen: nog één laatste opdracht en dan wil hij niks met hun duistere zaakjes te maken hebben. Maar die opdracht loopt niet zoals gepland... Jane schaamt zich voor haar gedrag en beseft dat ze heel wat goed te maken heeft. Niet alleen met Paul, maar ook met de Kennedy's. Zullen ze haar excuses aanvaarden? En Toadie doet een schokkende ontdekking: Sonya's kerstcadeautjes zijn verdwenen. Vindt hij ze voor ze het ziekenhuis mag verlaten, of wordt het een trieste kerst bij de Rebecchi's?

Donderdag 7 mei 2020 - aflevering 7999

Chloe kijkt uit naar een avondje uit met David en Aaron, in de hoop Elly even uit haar hoofd te zetten. Maar de avond loopt niet bepaald zoals ze had gehoopt. En ook Gary's plan dreigt in het water te vallen. Kan hij Sheila overtuigen om haar mond te houden tegen Amy? En zijn al zijn zorgen dan wel van de baan? Toadie krijgt onrustwekkend nieuws van de politie, maar besluit de info te verzwijgen voor Willow en focust zich op zijn gezin. Maar is dat wel een goed idee?

Vrijdag 8 mei 2020 - aflevering 8000

De buren nemen afscheid van een eenzame bewoner van Ramsay Street, iets wat vooral Toadie ontroert. Hij besluit dan ook een kerstfeest op touw te zetten om de buurt wat dichter bij elkaar te brengen. Leo wordt letterlijk achtervolgd door zijn verleden en komt voor een dilemma te staan. Terwijl Elly vreest dat haar vriendschap met Chloe voorbij is, besluit Chloe haar gevoelens voor Elly op papier te zetten.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.