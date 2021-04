'Buren': week 14 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 5 april 2021 - aflevering 8199

Aaron en Chloe zien met lede ogen aan hoe Mark zich in de armen van Roxy stort. Op aanraden van Gary gaat Clive het gesprek aan met Sheila. Zij hoopt op een verzoening, maar Clive heeft een onaangename verrassing voor haar in petto. Elly en Shaun lopen op wolkjes, maar David is achterdochtig en heeft het gevoel dat Shaun iets verbergt. En hij blijkt al snel gelijk te krijgen.

Dinsdag 6 april 2021 - aflevering 8200

Shane en Mackenzie boeken vooruitgang in hun zoektocht naar haar vader, maar dat betekent dat Shane haar de waarheid zal moeten vertellen over zijn aandeel in een van de pijnlijkste momenten van haar leven. Ondertussen maakt Dipi zich zorgen over Shanes gebrek aan aandacht voor zijn eigen dochters. Elly en Shaun groeien steeds meer naar elkaar toe en dat is ook David niet ontgaan.

Woensdag 7 april 2021 - aflevering 8201 (om 17.40 uur)

Mackenzie is diep teleurgesteld in Shane en wil hem niet meer zien. Dipi probeert haar te overtuigen om het ook van zijn kant te bekijken, maar Mackenzie is te diep gekwetst. Ook Yashvi is ondersteboven van de gebeurtenissen in haar familie en zoekt steun bij Ned, maar hij heeft geen tijd voor haar. Dat is een situatie waar Scarlett maar al te graag misbruik van maakt voor haar eigen verborgen agenda. En deze keer heeft dat mogelijk fatale gevolgen.

Donderdag 8 april 2021 - aflevering 8202

Ned snelt Bea te hulp en vergeet zijn afspraak met Yashvi. De familie Kennedy verzamelt in het ziekenhuis en ook Elly komt zo snel mogelijk terug uit Sydney, wat een ongemakkelijke ontmoeting met Shaun oplevert. Scarlett ruikt haar kans om nog wat meer te stoken tussen Yashvi en Ned, met als gevolg dat Ned een drastische beslissing neemt.

Vrijdag 9 april 2021 - aflevering 8203

Het gaat zo goed tussen Elly en Shaun, dat hij zijn kans waagt en haar vraagt of ze openstaat voor een relatie met hem. Dit alarmeert David en hij gaat op zoek naar de reden voor Shauns verdachte gedrag. Scarlett heeft last van haar geweten en gaat op bezoek bij Bea, die zich afvraagt waarom deze mysterieuze vrouw rond Ned hangt. Sheila geeft Roxy relatie-advies dat ze liever niet wil horen. Maar al snel blijkt dat ze weleens gelijk zou kunnen hebben.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!