'Buren': week 13 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 29 maart 2021 - aflevering 8195

Chloe wil Pierce confronteren met het ongepaste gedrag van zijn zoon, maar hij is zo enthousiast over het vaderschap dat ze het niet over haar hart krijgt. Hoelang houdt ze dit nog vol? Harlow vertelt de waarheid over haar moeder. En haar bezorgdheid over haar mentale toestand blijkt al snel terecht te zijn. Het komt tot een verhitte confrontatie tussen Finn en Aaron en Elly beseft dat ze deze situatie zo snel mogelijk moet ontmijnen.

Dinsdag 30 maart 2021 - aflevering 8196

Het lijkt erop dat Chloe haar plan heeft gewerkt en dat Pierce en Hendrix een gemeenschappelijke interesse hebben gevonden. Maar al snel wordt duidelijk dat ze nog een lange weg hebben af te leggen. Yashvi kan het goed vinden met Scarlett en ziet er geen graten in dat ze in Ramsay Street komt wonen. Dat is een opluchting voor Ned, die niet beseft hoe gevaarlijk ze is.

Woensdag 31 maart 2021 - Geen uitzending

Wielrennen: Dwars door Vlaanderen



Donderdag 1 april 2021 - aflevering 8197

In een poging om Sheila op te beuren na haar breuk met Clive, organiseert Roxy een verjaardagsfeestje voor haar. Scarlett maakt van de gelegenheid gebruik om een wig te drijven tussen Ned en Yashvi. Mackenzie geniet met volle teugen van de aandacht van Hendrix, maar dan gooit haar onzekerheid roet in het eten.

Vrijdag 2 april 2021 - aflevering 8198

Finn is opgetogen over de komst van zijn broer, maar Elly is nerveus: zal het co-ouderschap met Shaun wel vlot verlopen? Roxy heeft spijt van haar dronken gedrag en excuseert zich bij Mark, maar hij heeft er geen oren naar. Tot hij Elly en Shaun van elkaars gezelschap ziet genieten... Pierce weet zich geen raad meer met Hendrix en vraagt advies aan opvoedingsexperts Karl en Susan.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

