'Buren': week 10 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 8183

Shane en Yashvi leggen eindelijk hun geschillen bij, maar dan vindt Yashvi een foto van Shane en een onbekende vrouw tussen de spullen van Mackenzie. Gary blijft niet bij de pakken zitten na het fiasco met Gail en meldt zich weer aan op Tinder. Heeft hij deze keer meer geluk? Elly wil niet dat Finn haar vergezelt tijdens haar prenatale lessen en dat is niet naar de zin van Bea.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 8184

Roxy hengelt naar een job in The Waterhole, maar Sheila staat niet te springen om haar aan te nemen na wat ze Gary heeft aangedaan. Mark neemt het op voor Roxy en daar wil ze hem voor belonen, maar Harlow dreigt roet in het eten te gooien. Yashvi confronteert Shane met haar vermoedens over Mackenzie. Shane ontkent in alle toonaarden dat ze zijn dochter is, maar wie is ze dan wel?

Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 8185

Paul en Terese worden zelfs in hun tropische paradijs achtervolgd door Pauls verleden. Het wordt Paul te veel en hij neemt een drastische beslissing. Harlow wijst Roxy op een pijnlijke waarheid: Mark is niet geïnteresseerd in een relatie. Roxy doet alsof ze opgelucht is, maar had ze stiekem iets anders gehoopt? Gary geniet met volle teugen van zijn date met Rebecca, maar Sheila heeft slecht nieuw voor hem.

Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 8186

Paul en Terese zijn helemaal ondersteboven van hun plotse breuk. De zus van Caroline probeert haar te overtuigen om Paul en Terese de waarheid te vertellen. Hoe zal Paul reageren als hij te weten komt wie er achter het complot zat? En wat heeft Leo er mee te maken? Ned redt een radeloze bruid uit de nood. Kyle en Sheila proberen Gary's liefdesleven in de plooi te leggen, maar hij blijft koppig zijn eigen koers voeren.

Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 8187

Paul staat versteld van hoe hij gemanipuleerd is en smeekt Terese om hem terug te nemen. Ned heeft een aanbidster. Maar ze dreigt wel heel ver te gaan in haar pogingen om hem te versieren. Wie is deze mysterieuze vrouw? Gary raakt verstrikt in zijn eigen leugens. David zet Leo op z'n plaats, maar geeft hem ook levensadvies. En dat besluit Leo meteen ter harte te nemen.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!