Brutale home invasion bij inspecteur Louise en nieuwe lading BV's in spannende laatste week van 'Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS'

Vanaf maandag 21 februari geeft het korps van 'De Buurtpolitie 'de fakkel weer door aan de telenovelle 'Lisa'. Afsluiten doen de bekendste politieagenten van het land met de nodige spanning en een nieuwe lading BV's.

In de aflevering van maandag 14 februari schieten inspecteurs Vince (Dempsey Hendrickx) en Indy (Jean-Romy Manzila) Margriet Hermans te hulp wanneer het repetitielokaal van haar band kort en klein geslagen werd. Slagen ze erin de vandalen op te sporen?

Op dinsdag 15 februari worden inspecteurs Vince en Emma (Lisa Gerlo) opgetrommeld wanneer de huwelijksringen van 'Blind Getrouwd'-koppel Stijn en Nuria gestolen worden uit hun hotelkamer, terwijl ze genieten van een romantisch momentje. Om zijn korps voor al het harde werk te bedanken, trakteert commissaris Berckmans de leden van 'De Buurtpolitie' op woensdag 16 februari op een teambuilding. Ze krijgen een bokstraining van niemand minder dan Daniëlla Somers, voormalig wereldkampioene in het boksen. Het is al snel gedaan met de pret, want het korps moet op donderdag 17 februari youtuber Dylan Haegens uit een zeer benarde situatie redden.

Op vrijdag 18 februari neemt 'De Buurtpolitie' met een spannende aflevering voor even afscheid van het kleine scherm. Inspecteur Louise (Liandra Sadzo) overleeft een brutale home invasion, maar haar vriendin verdwijnt spoorloos. Het korps heeft maar weinig tijd om de dader op te sporen en haar te redden. Gelukkig krijgen ze hulp van een belangrijke getuige, Koen Crucke.

'De Buurtpolitie VIPS', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.