Brusselse politie valt binnen in drugspand in laatste aflevering 'Flikken BXL'

De laatste aflevering van 'Flikken BXL' opent met een groots opgezette huiszoeking van de Brusselse anti-overvalbrigade. Ze vallen met meer dan 40 zwaarbewapende agenten binnen bij een bende die XTC dealt.

De anti-overvalbrigade bestaat uit 80 bijzonder goed opgeleide agenten die telkens worden ingezet bij de interventies met het grootste risico, bijvoorbeeld bij gewapende bendes. 'In 95% van de gevallen hebben verdachten geen zin om het tegen ons op te nemen wanneer ze ons zien opduiken in volle uitrusting', vertelt inspecteur Tomme. 'En toch is het niet de eerste keer dat er een wapen op het nachtkastje ligt wanneer we iemand uit zijn bed lichten.'

Hoofdinspecteur Kris van de wijkrecherche in Brussel centrum is een speeddealer op het spoor. 'De meeste dealers willen zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld verdienen maar velen leiden een hondenleven', zegt Kris. 'Ze moeten dag en nacht klaarstaan voor hun klanten maar vroeg of laat is er altijd een klant die hen verklikt bij de politie. Omdat de dealer heeft aangepapt met hun vrouw of omdat de koopwaar van slechte kwaliteit was.' Diezelfde avond kunnen Kris en zijn team de speeddealer nog arresteren en vinden ze een aanzienlijke hoeveelheid drugs in de woning.

Hoofdinspecteur Nancy en haar team krijgen het zwaar te verduren tijdens twee coronacontroles. Ze krijgen verschillende verwijten naar hun hoofd geslingerd: 'de politie is altijd gewelddadig' en 'de politie is racistisch' en dat valt heel erg moeilijk bij Nancy: 'Ik ben altijd zo respectvol mogelijk en toch wordt iedereen over dezelfde kam geschoren. Er zitten bij ons ook rotte appels, zoals in elke sector, maar ik steek mijn hand in het vuur voor mijn team. En als je dan als flik onrespectvol behandeld wordt, keer op keer, dan is dat heel moeilijk.'

De afleveringen van 'Flikken BXL' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Flikken BXL', donderdag 13 mei om 21.45 uur bij VTM.