Bruno zorgt voor een verfrissende verrassing in 'Out of Office'

De opening van de winkel komt dichter en dichter voor de deelnemers van 'Out Of Office'. Binnen 4 weken wil de groep de winkel kunnen openen voor het publiek. De werken zijn inmiddels stevig opgeschoten: het gebouw is al voorzien van ramen en deuren.

Maar dat betekent niet dat ze vanaf nu kunnen uitbollen. Er moet nog héél wat werk verzet worden, te beginnen met het bezetten van de muren. Terwijl de ene groep zich dat eigen maakt, verzorgt het andere deel de dieren van de boerderij. Margaux en Willem gaan alvast eieren rapen. Het moment voor een gesprek over hoe het nu met haar gaat.

Een biowinkel uit de grond stampen, dat is intensief samenwerken en zo ook veel van elkaar leren. Na het bezetten worden in de biowinkel de tegels gelegd. An volgt het plan en stuurt aan, tot het alziend oog van Stijn iets ontdekt: 'Ik denk dat ze een rode tegel teveel hebben gelegd…' Die ene rode tegel lijkt niet het enige probleem te zijn en An beseft dat ze meerdere fouten heeft gemaakt. Het wordt een hevige confrontatie met zichzelf…

De 'benefiets' van een tijdje geleden was een groot succes en dankzij wat extra hulp, konden de deelnemers de bakfiets van koerier Joël voor een prijsje op de kop tikken. Niels Albert himself komt hem afleveren tot grote vreugde van Joël.

Omdat iedereen de voorbije maanden zo hard heeft gewerkt, vindt Bruno dat de groep ontspanning verdient. Hij zorgt voor een verrassing maar dan moeten ze wel al om 6u aan de boerderij staan. Hun fantasie gaat alle richtingen uit maar het wordt zeilwagenracen in Oostduinkerke. Willem mag de spits afbijten en hij geeft er zijn eigen interpretatie aan: 'Je kan dat vergelijken met zat in botsauto’s te kruipen, maar dan écht ladderzat!', lacht hij.

Na de stormachtige maar zalige ritjes, polst Bruno voorzichtig hoe de burn-outers zich momenteel voelen want ze komen dichter en dichter bij het einde van het experiment...

'Out of Office', maandag 26 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.