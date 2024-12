Bruno Vanden Broecke over de kinderwens van Sam in 'Ver Van Huis': 'Ik droom ervan om bompa te worden'

Dag acht van de reis in 'Ver Van Huis' breekt aan en alle duo's ontwaken 1000 kilometer van huis. De dag belooft uitdagend te worden: hun volgende checkpoint ligt maar liefst 750 kilometer verderop en iedereen is vastbesloten om de afstand te overbruggen.

Voor Bruno Vanden Broecke en zijn zoon Sam begint de dag veelbelovend. Na hun derde plaats in de vorige etappe starten ze vol goede moed, en al snel scoren ze een lift. Dat de chauffeur dezelfde taal spreekt, schept meteen een band. Het gesprek in de wagen wordt al snel persoonlijk. Bruno vertelt trots over zijn rol als vader en ook Sam onthult meer over zijn eigen kinderwens… 'Ik heb een relatie. We zijn even uit elkaar geweest, maar nu zijn we terug steady. We hebben het al over kinderen gehad. We zijn uiteraard nog te jong maar als we een kindje krijgen, zal het kindje Luka heten', klinkt het. 'Amai, ineens heel veel info. Het idee alleen al. Ik droom al van grootouderschap van toen de kinderen nog klein waren', lacht Bruno.

De race krijgt vandaag een onverwachte wending: er zijn slechts twee checkpoints. Francesco en Noa kruisen samen met Marc en Chloé de grens naar Noord-Frankrijk, terwijl Bruno en Sam dezelfde richting uitgaan als Véronique en Sébastien naar het westen van Duitsland. De duo’s hebben geen idee dat ze elkaar onderweg zullen tegenkomen. De kilometers vliegen voorbij, zeker voor Marc en Chloé. Sinds ze Duitstalig gebied hebben bereikt, heeft Chloé een magische aantrekkingskracht op liften. Ze scoren een lift, maar dan duikt er een klein probleempje op… Ook Véronique en Sébastien slagen er na veel tegenslagen in om een lift te scoren. Al wordt hun gehoor tijdens die rit wel stevig op de proef gesteld.

Zoals elke etappe is het aan Sébastien om een extra laag aan het avontuur toe te voegen. Deze keer staat alles in het teken van ‘back to basics’. Sébastien wil buiten slapen. Maar dat valt niet bij iedereen in de smaak. 'Ik kan geen tent opzetten, papa ook niet. Ik heb altijd te warm of te koud, beesten overal. Maar achteraf denk ik dat ik het hilarisch ga vinden. Ik wil de beelden zien van Marc Coucke in een tent', lacht Chloé. En het opzetten van die tent verloopt effectief niet zonder slag of stoot…

