Bouwplannen van Andy en Tine vallen meteen in het water in 'Andy en de Baksteen Belgen'

donderdag 2 oktober 2025
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

In 'Andy en de Baksteen Belgen', vanavond bij VTM 2, starten Andy Peelman en zijn vrouw Tine eindelijk aan de bouw van hun droomhuis. Maar het Belgische regenweer doet de bouwplannen meteen in het water vallen.

De Belg is geboren met een baksteen in de maag, de bouwbeurs is ons nationale feestje en klussen is zowat de Belgische volkssport. Ook Andy Peelman en zijn vrouw Tine jagen de oer-Belgische droom na: een eigen huis bouwen.


Maar een droomhuis bouwen is vaak… een nachtmerrie. Dat ondervinden Andy en Tine aan den lijve wanneer ze het volledige pakket bouwmiserie op hun (nieuwe) dak krijgen. Van de eerste steen tot scheve muren: 'Andy en de Baksteen Belgen' neemt kijkers vanaf donderdag 2 oktober mee op deze persoonlijke rollercoaster, waar bouwstress en frustraties afgewisseld worden met de nodige relativerende humor.

 

Bekijk de preview hier:


 
'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 2 oktober om 21u35 bij VTM 2 en zaterdag 4 oktober om 21u20 bij VTM


Andy en de Baksteen Belgen op tv
Zaterdag 4 oktober 2025 om 21u20  »
VTM
Andy en Tine vinden een bouwgrond, maar de werken worden steeds uitgesteld. Wanneer de oorzaak bekend is, zit het gezin Peelman met een groot probleem.
Zaterdag 11 oktober 2025 om 21u15  »
VTM
Nu het eindelijk droog is, mag Andy beton gieten voor de grondplaat van zijn droomhuis. Samen met Tine bezoekt hij Batibouw, maar terug op de werf vergaat het lachen Andy al snel.
Zondag 5 oktober 2025 om 21u25  »
VTM 2
Andy en Tine vinden een bouwgrond, maar de werken worden steeds uitgesteld. Wanneer de oorzaak bekend is, zit het gezin Peelman met een groot probleem.
Woensdag 8 oktober 2025 om 00u00  »
VTM 2
Andy en Tine vinden een bouwgrond, maar de werken worden steeds uitgesteld. Wanneer de oorzaak bekend is, zit het gezin Peelman met een groot probleem.
Donderdag 9 oktober 2025 om 21u25  »
VTM 2
Nu het eindelijk droog is, mag Andy beton gieten voor de grondplaat van zijn droomhuis. Samen met Tine bezoekt hij Batibouw, maar terug op de werf vergaat het lachen Andy al snel.

Persbericht VTM
Verwante artikels