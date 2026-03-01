Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
'Konvooi' zit officieel over de helft van de roadtrip. Met nog steeds vier gezinnen achter zich, schakelen Jeroom en Bockie een versnelling hoger. Meer bepaald richting de Hintertux gletsjer. En skiliften en Bockie? Dat is als Germknödels op een nuchtere maag: misselijkmakend.
Bockie staat dan ook doodsangsten uit, tot groot jolijt van Jeroom: 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
Ondertussen moeten de gezinnen steeds meer tactisch beginnen spelen en testen ze hun (telepathische) connectie met elkaar en... K3, De Smurfen, Power Rangers en The Simpsons.
'Konvooi', zondag 1 maart om 20.00 uur op Play en in de app.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Woestijnvis
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Huis Gemaakt' start hard met blinde dropping en instant afbraakwerken
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Joanna Lumley volgt de Donau op MAX
- 'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels
- Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.