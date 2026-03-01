Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'

'Konvooi' zit officieel over de helft van de roadtrip. Met nog steeds vier gezinnen achter zich, schakelen Jeroom en Bockie een versnelling hoger. Meer bepaald richting de Hintertux gletsjer. En skiliften en Bockie? Dat is als Germknödels op een nuchtere maag: misselijkmakend.

Bockie staat dan ook doodsangsten uit, tot groot jolijt van Jeroom: 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'

Ondertussen moeten de gezinnen steeds meer tactisch beginnen spelen en testen ze hun (telepathische) connectie met elkaar en... K3, De Smurfen, Power Rangers en The Simpsons.

'Konvooi', zondag 1 maart om 20.00 uur op Play en in de app.