'Blind Getrouwd': Sonny komt terug thuis en Christophe & Nick hebben eerste issue

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Zondagavond 29 maart in 'Blind Getrouwd': de koppels wonen nu al een week samen. De huishoudens draaien op volle toeren, al blijft het voor sommigen een moeilijke evenwichtsoefening, zo merkten gemiddeld 1.267.981 fans de voorbije week, goed voor een marktaandeel van 33,3% (live +3; VVA 18-54).

Laura en Sonny hebben even wat tijd voor zichzelf genomen. Na twee dagen in zijn appartement in Antwerpen komt Sonny vandaag weer thuis in Zoersel, waar hij samenwoont met Laura. Het koppel praat met seksuoloog Wim Slabbinck over hun voorbije week, die ze deels apart hebben doorgebracht.

Winnie en Jonah botsen op een eerste potentieel probleem: ze leven op een ander ritme door hun werk en ontspannen na een drukke werkdag elk op een andere manier. In het weekend gaan ze naar een feest dat ex-deelnemers Victor en Line geven ter ere van hun eerste huwelijksverjaardag.

Nick wil Christophe vandaag laten kennismaken met de wondere wereld van de gelaatsverzorging. Christophe op zijn beurt heeft zijn vrienden uitgenodigd, die hij niet meer heeft gezien sinds hun huwelijk enkele weken geleden. Die avond gaat er iets mis en zitten Christophe en Nick voor het eerst niet op dezelfde golflengte.

In Aalst krijgen Tatiana en Lothar bezoek van relatie- en psychotherapeut Filip Geelen. Hij wil graag weten hoe het samenwonen loopt en wat dat met hen doet als koppel. Filip heeft een opdracht mee voor hen om een gesprek te openen, want dat bleek tot op heden niet zo makkelijk nu ze hun agenda’s in mekaar gepuzzeld moeten krijgen. Kan Filip het tij doen keren? Later neemt Lothar Tati mee naar zijn grootouders.

'Blind Getrouwd: Naspel' (van in het kot!) met Nick, Winnie en expert Filip Geelen

Vanwege de coronacrisis verhuizen Bab Buelens en Sean Dhondt met 'Blind Getrouwd: Naspel' naar de studio van het nieuwe VTM-programma 'Blijf In Uw Kot!'. Van daaruit Skypen ze met deelnemers Nick en Winnie en expert Filip Geelen.

'Blind Getrouwd', zondag 29 maart om 19.55 uur op VTM.