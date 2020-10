'Belpop 10' over K's Choice

Foto: Canvas - © VRT 2020

In 1995 zorgt de single 'Not An Addict' voor de grote internationale doorbraak van K's Choice, de groep van Sarah en Gert Bettens. Alanis Morissette is fan en nodigt K's Choice uit als opener voor haar tour in de VS. Het Amerikaanse publiek valt massaal voor de branie van de Belgische band.

In eigen land krijgen ze af te rekenen met hokjesdenken. De rockpers beschouwt K's Choice als de commerciële tegenhanger van het coolere dEUS. K's Choice is de enige Belgische band van zulk internationaal kaliber die om die reden ook nooit op Rock Werchter zal staan, maar wordt wel een gevestigde waarde op alle andere grote binnen- en buitenlandse podia.

De constante druk die het succes met zich meebrengt, eist op de duur zijn tol. De titel van de 4de langspeler 'Almost Happy' verraadt de algemene sfeer. Vooral Sarah voelt zich steeds minder goed in haar vel. Wanneer ze de liefde vindt bij een vrouw, is haar geluk compleet. De roddelpers smult mee.

Muzikaal is het echter op. Sarah en Gert trekken de stekker uit K’s Choice en leggen zich op hun soloprojecten toe.

In 2009 herrijst K’s Choice tot grote vreugde van de trouwe fans. Bij het nieuwe album 'Echo Mountain' hoort een tour, maar die moet on hold worden gezet wanneer Sarah voor een totaal onverwachte carrièreswitch gaat: ze wordt brandweervrouw. Na het bestrijden van menige vuurhaard krijgt ze opnieuw zin in muziek.

Met het compromisloze rockalbum 'The Phantom Cowboy', geproducet door Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures), boort K’s Choice een nieuw publiek aan.

In 2018 viert de band zijn 25ste verjaardag met een verzamelalbum en een reeks uitverkochte optredens in de AB. In 2019 verrast Sarah de wereld opnieuw. Ze maakt bekend voortaan als man door het leven te gaan: Sarah wordt Sam. Die transitie gaat gepaard met een nieuw soloproject, Rex Rebel, maar ook K’s Choice rockt - voortaan met frontman- onverminderd verder.

Met getuigenissen van Sam en Sarah Bettens, Ronny Mosuse (bevriend muzikant), Rocco Granata (producer), Jan Theys en Christophe Turcksin (labelmanagers Double T Music), Jean Blaute (producer), Jan Delvaux (muziekjournalist), Jan van Sichem Jr. (gitarist), Wil Sharpe (manager), Gil Norton (producer), Frank Clauwers (manager), Reinout Swinnen (toetsenist), Alain Johannes (producer)

'Belpop 10', maandag 26 oktober om 21.20 uur op Canvas.