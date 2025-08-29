Belle Perez onder politiebegeleiding en ultieme zomersoundtrack van de zomer in laatste 'Tien Om Te Zien'

MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
vrijdag 29 augustus 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Het einde van de zomer nadert en dus is ook 'Tien Om Te Zien' toe aan zijn ontknoping. Het publiek in Westende heeft beslist en stelde de ultieme Top Tien Om Te Zien samen. Die soundtrack van de zomer wordt vanavond op de kijker losgelaten.

Metejoor & Luna, Pommelien Thijs, CAMILLE, Laura Tesoro, Francisco, Aaron Blommaert, K3, Gert & James, Guus Meeuwis & MAKSIM en Sam Gooris: de populairste songs van de zomer volgen elkaar op.


Daarnaast zorgt Belle Perez voor pure nostalgie. Ze brengt haar monsterhit 'Honeybee', die exact 25 jaar bestaat. 23 minuten voor haar optreden staat Belle echter nog op een ander podium te performen. Onder politiebegeleiding en in een race tegen de klok wordt ze naar de zeedijk van Westende geëscorteerd.


'Tien Om Te Zien', vrijdag 29 augustus om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Kijktip van de dag

'Tien Om Te Zien' (VTM)

Op het podium staan alle artiesten die de voorbije weken de 'Top tien om te zien' veroverden, plus nog enkele verrassingsoptredens. Als afsluiter geven Regi & Friends een miniconcert met hun grootste hits.

'Tien Om Te Zien', om 20.40 uur op VTM.

