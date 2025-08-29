Belle Perez onder politiebegeleiding en ultieme zomersoundtrack van de zomer in laatste 'Tien Om Te Zien'

Het einde van de zomer nadert en dus is ook 'Tien Om Te Zien' toe aan zijn ontknoping. Het publiek in Westende heeft beslist en stelde de ultieme Top Tien Om Te Zien samen. Die soundtrack van de zomer wordt vanavond op de kijker losgelaten.

Metejoor & Luna, Pommelien Thijs, CAMILLE, Laura Tesoro, Francisco, Aaron Blommaert, K3, Gert & James, Guus Meeuwis & MAKSIM en Sam Gooris: de populairste songs van de zomer volgen elkaar op.

Daarnaast zorgt Belle Perez voor pure nostalgie. Ze brengt haar monsterhit 'Honeybee', die exact 25 jaar bestaat. 23 minuten voor haar optreden staat Belle echter nog op een ander podium te performen. Onder politiebegeleiding en in een race tegen de klok wordt ze naar de zeedijk van Westende geëscorteerd.

'Tien Om Te Zien', vrijdag 29 augustus om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.