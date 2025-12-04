'Belachelijk domme fouten': drama in 'Mijn Restaurant' tijdens strijd om finaleticket

Kijkcijfers: maandag 1 december 2025
donderdag 4 december 2025
De jury trekt opnieuw van stad tot stad op zoek naar het eerste restaurant dat een felbegeerd finaleticket verdient. Na Gent (datcha) zijn donderdag 4 december Kortrijk (Lucien) en Antwerpen (VONK) aan de beurt.

Drie restaurants, drie keukens en drie dromen die smeulen van ambitie. Wie draait de perfecte service en zet gerechten op tafel die de jury omverblazen?


In Kortrijk lijkt alles op rolletjes te lopen. Aristide en Charlotte kregen de tweede vrijstelling en konden zich volledig op hun restaurant concentreren. 'De verwachtingen zijn torenhoog', waarschuwt Marc. 'We mogen geen fouten maken', benadrukt Charlotte. Maar nog voor haar woorden goed en wel zijn uitgesproken, krijgt de jury verbrande toastjes bij de coquilles voorgeschoteld. 'Dat is echt een grote fout. Ik ben eigenlijk een beetje gechoqueerd. Niet het beste moment voor Lucien', reageert Marcelo. Charlotte is zichtbaar aangeslagen: 'Ik heb flair voor drama en als ik één fout zie, dan maak ik het echt groot. Belachelijk domme fouten die we ons niet konden permitteren vandaag', klinkt het bij Charlotte. Kunnen ze de schade nog herstellen?

Ook in Antwerpen wordt de druk steeds groter. Anna is ziek en Maarten kampt nog steeds met migraine… Komen de sidedishes, waar Marcelo zo op hamerde tijdens de coaching, nog op tafel? Kan het duo de jury imponeren? En wie grijpt uiteindelijk dat felbegeerde finaleticket?

'Mijn Restaurant', donderdag 4 december om 20.35 uur op VTM.


Persbericht VTM
