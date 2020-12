Behoort Dina Tersago tot de 70% vrouwen met een verkeerde bh-maat?

Ze zeggen dat de tijd sneller gaat als je je amuseert, dat jongens drukker zijn dan meisjes en dat 70% van de vrouwen de verkeerde bh-maat draagt.

Om dit te onderzoeken gaat Dina met een aantal vrouwen beha’s shoppen. Er wordt gecheckt welke bh-maat de dames bij aankomst dragen en ze krijgen nadien alle tijd om een nieuwe beha uit te zoeken. Dina, die het belang van een goed passende beha al van kindsaf heeft meegekregen, trekt mee het pashokje in. Blijkt dat de perfecte maat vinden, toch wel moeilijker is dan gedacht. Komen zij en de 10 andere vrouwen met de juiste bh-maat uit het hokje en waar moet je nu precies op letten bij het aanschaffen van een nieuwe beha? 'Levensbedreigend is een verkeerde bh-maat natuurlijk niet, maar door de juiste beha wordt het spurtje naar de trein nét iets minder gênant', lacht Dina.

Ze zeggen dat de tijd sneller gaat als je je amuseert

Waar kan dit beter uitgetest worden dan in een pretpark dat door de lockdown enkel voor testpersonen Andy Peelman en Dina Tersago opengesteld is?

Dokter Wouter Kruijne is gedragswetenschapper en geeft een uitgestippelde route aan Dina en Andy: Dina krijgt een route met verschillende attracties, een drankje onderweg, een ritje met de tuk-tuk rond het park en een pakje friet terwijl Andy vastzit in een attractie. Hij krijgt daarenboven kleinkunstmuziek te horen en uit pure verveling valt hij zelfs even in slaap. Na een bepaalde tijdspanne moeten beiden inschatten hoe lang het experiment geduurd heeft.

Ze zeggen dat jongens drukker zijn dan meisjes, maar is dat ook écht zo?

Dina, mama van twee zoontjes, en Andy, papa van een jonge dochter hebben hier al meermaals discussies over gehad. Dina is er rotsvast van overtuigd dat deze 'Ze Zeggen Dat' waar is. Maar het is Andy die het mag gaan onderzoeken. Hij wordt de assistent van kleuterjuf Kato. Bij de eerste test worden de meisjes en jongens gevraagd om stil te blijven zitten terwijl Andy en Juf Kato de klas verlaten. Na de test blijkt dat beide groepen aan elkaar gewaagd zijn. Bij de tweede test wordt het aantal decibels gemeten bij de lunch. Andy eet eerst met de jongens, nadien met de meisjes. Hoe zit het met het geluidsvolume bij de twee groepen? De derde test bestaat erin om beide groepen te laten dansen waarbij hun bewegingen worden gemeten. Andy doet duchtig mee en voelt er meteen de weerslag van: 'Man, man, man, ik heb een Dafalganneke van doen, denk ik.' Op het einde van de schooldag valt het verdict: zijn jongens inderdaad drukker dan meisjes?

