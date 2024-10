BBC First presenteert in november troostende fanfavorieten en het tweede seizoen van 'Sherwood'

Kom in november tot rust met BBC First. Van spannende drama's en meeslepende plots tot luchtige misdaadkomedies en troostende fanfavorieten, er is voor elk wat wils deze winter op BBC First.

De BAFTA-bekroonde schrijver James Graham (OBE) brengt deze maand het tweede seizoen van het veelgeprezen drama 'Sherwood' naar BBC First. Met een sterrencast, zowel nieuwe als terugkerende acteurs, introduceert het tweede seizoen twee nieuwe families die verstrikt raken in de wereld van de Sparrows. Ze komen terecht in een complex web van lokale bendes, oude rivaliteiten, wraak en verraad.

In november starten er twee nieuwe komische drama’s op BBC First. 'Douglas is Cancelled', geschreven door de bekroonde scenarist Steven Moffat, volgt journalist Douglas Bellowes (Hugh Bonneville). Zijn leven stort in wanneer een twitterbericht, waarin hij een seksistische opmerking zou hebben gemaakt, viraal gaat. In de serie 'Spent' speelt voormalig model en actrice Michelle de Swarte (bekend van 'The Baby') de hoofdrol, geïnspireerd door haar eigen ervaringen in de modellenwereld. Voormalig catwalkmodel Mia wordt geconfronteerd met de harde realiteit dat haar glamoureuze carrière voorbij is.

Voor wat ontsnapping deze winter, kan je naar het zonnige zuiden van Frankrijk reizen met het derde seizoen van de misdaadkomedie 'Madame Blanc Mysteries'. Laat je meevoeren naar het Toronto van de twintigste eeuw met het elfde seizoen van de geliefde serie 'Murdoch Mysteries' of ga terug naar het Engeland van de jaren '40 voor het vijfde seizoen van de populaire komische historische dramaserie 'All Creatures Great and Small'.

'Sherwood' seizoen 2 gaat in première op zondag 10 november om 21.00 uur op BBC First

'Sherwood', een origineel drama van de bekroonde schrijver James Graham uit Nottingham, is geregisseerd door de gerenommeerde Britse filmmakers Clio Barnard ('Ali & Ava') en Tom George ('See How They Run'). De serie heeft een sterrencast met onder andere David Morrissey ('The Walking Dead'), Lesley Manville ('Mrs Harris Goes to Paris'), Monica Dolan ('Black Mirror') en David Harewood ('Homeland').

Het tweede seizoen duikt dieper in de krachtige thema’s die het eerste seizoen zo herkenbaar maakten voor het publiek. Het speelt zich af in het heden en introduceert twee nieuwe families die verstrikt raken in de wereld van de Sparrows. Ze komen terecht in een complex web van lokale bendes, oude rivaliteiten, wraak en verraad. Ondertussen vecht de pas aangestelde Sheriff van Nottingham fel tegen een voorgestelde nieuwe kolenmijn in de regio. Deze mijn belooft veel banen en welvaart, maar roept ook ongewenste herinneringen op aan de erfenis die de gemeenschap al lange tijd in zijn greep houdt.

'Madame Blanc Mysteries' seizoen 3 gaat in première op dinsdag 5 november om 21.00 uur op BBC First

Mede bedacht en geschreven door Sally Lindsay, het creatieve brein achter Silent Witness, gaat het derde seizoen van de misdaadkomedieserie 'Madame Blanc Mysteries' in november in première op BBC First.

Sally Lindsay kruipt opnieuw in de huid van antiekdealer Jean White, die mysteries oplost in het pittoreske fictieve Franse dorp Sainte Victoire. In dit seizoen onderzoekt ze van alles, van een ongeluk bij diepzeeduiken, een moordmysterie dat misgaat, een historisch duel en een kidnapping op een verjaardagsfeest. Naast Jean helpt natuurlijk ook haar vriend en flirtende partner Dom (Steve Edge - 'Starlings') mee aan haar onderzoeken.

'Dalziel and Pascoe 'seizoen 9 gaat in première op zaterdag 16 november om 20.00 uur op BBC First

De recht-toe-rechtaan, politiek incorrecte Andy Dalziel (Warren Clarke – 'A Clockwork Orange') vormt opnieuw een team met zijn jongere partner, inspecteur Peter Pascoe (Colin Buchanan – 'A Touch of Frost'). Samen lossen ze als onwaarschijnlijke tegenpolen misdaden op. In vier nieuwe moordmysteries reizen ze van een privé-dierentuin, waar ze een mogelijk orgaanhandelnetwerk ontdekken, naar een ziekenhuis waar patiënten sterven en personeel wordt aangevallen. De hartstochtelijke misdaden en toevallige gebeurtenissen brengen een oude moordzaak weer op hun pad, die Dalziel blijft achtervolgen.

'Murdoch Mysteries' seizoen 11 gaat woensdag 13 november om 20.00 uur in première op BBC First

De internationaal geprezen serie 'Murdoch Mysteries' keert terug voor zijn elfde seizoen. Dit seizoen begint met Murdoch die in de gevangenis zit en beschuldigd wordt van de moord op een burlesque danseres. Zijn team werd in een hinderlaag neergeschoten, Brackenreid werd voor het laatst gezien met een pistool tegen zijn hoofd, en de corrupte politicus en zijn handlangers ontvoerden Ogden. Murdoch moet vanachter de tralies zijn onschuld bewijzen, terwijl rechercheur Llewellyn Watts hem in het geheim helpt om de zaak op te lossen. In de komende afleveringen zien we de terugkeer van Alexander Graham Bell, die Murdoch bijstaat na de moord op een gast tijdens een diner ter ere van Helen Keller. Murdoch moet een bizar auto-ongeluk oplossen voor een dodelijke deadline en de pogingen van een radicale chirurg om een orgaantransplantatie uit te voeren worden verstoord door Christian Science oprichtster Mary Baker Eddy.

Gaststerren dit seizoen zijn onder andere Tamzin Outhwaite ('New Tricks'), Colin Mochrie ('Whose Line Is It Anyway?'), Elise Bauman ('Carmilla') en WWE Raw- en Smackdown-ster Jay Reso.

'Douglas is Cancelled' gaat in première op donderdag 14 november om 21.00 uur op BBC First

'Douglas is Cancelled' is een vierdelig komisch drama, geschreven door Primetime Emmy- en BAFTA Award-winnaar Steven Moffat, met in de hoofdrollen Hugh Bonneville ('Downton Abbey', 'Paddington'), Karen Gillan ('Doctor Who', 'Jumanji'), Ben Miles en Nick Mohammed ('The Martian', 'Renegade Nell').

Douglas Bellowes (Hugh Bonneville) is een gerenommeerde nieuwslezer die geniet van het leven dat hij opbouwde met zijn vrouw Sheila, een hoofdredactrice. Ondanks zijn ervaring als presentator van Live At Six, heeft hij achter de schermen verrassend veel steun nodig van zijn jongere, technisch onderlegde co-host Madeline (Karen Gillan). Zij lijkt hem volledig om haar vinger te winden.

Wanneer Douglas een ondoordachte grap maakt op de bruiloft van zijn neef, dreigt een andere gast zijn opmerkingen op sociale media te verspreiden. De speculaties slaan snel om in hysterie en tijdens deze digitale storm wordt Douglas' vermeende misstap tot in detail ontleed, geanalyseerd en flink opgeblazen. Iedereen heeft er wel een mening over en Douglas kan nauwelijks aan de controverse ontsnappen. Met haar twee miljoen volgers rijst de vraag: wat is Madeline's echte motivatie om namens Douglas te posten? Is ze een vriend of vijand?

'All Creatures Great and Small' seizoen 5 gaat in première op maandag 18 november om 21.00 uur op BBC First

Het is lente 1941 en we keren terug naar Darrowby, waar baby Jimmy het Skeldale House flink bezighoudt.

Helen (Rachel Shenton – 'White Gold') begint haar draai te vinden als moeder, terwijl James (Nicholas Ralph) bij de RAF in Abingdon zit. Mrs. Hall en Siegfried genieten van een kleine spruit in huis, en Carmody voelt zich inmiddels helemaal thuis. Met de Tweede Wereldoorlog in volle gang neemt Siegfried meer taken op zich in de praktijk, terwijl Mrs. Hall en Helen nadenken over hun rol in de gemeenschap. Ook Carmody staat te popelen om te helpen. Siegfried wil graag dat iedereen weer samenkomt, maar de onverwachte terugkeer van Tristan blijkt minder eenvoudig dan gedacht.

'Spent' gaat in première op vrijdag 22 november om 21.00 uur op BBC First

Gedeeltelijk gebaseerd op haar eigen ervaringen in de modellenwereld speelt Michelle de Swarte ('The Baby') de hoofdrol als Mia in de nieuwe komische dramaserie 'Spent'.

Mia (Michelle de Swarte) is een voormalig catwalkmodel die op de vlucht is voor zichzelf. Op lange termijn is het een verhaal van persoonlijke vernieuwing, maar op dit moment is de harde realiteit dat haar carrière voorbij is, ze blut en dakloos is. Dit is een vrouw die ondanks haar bescheiden afkomst gewend is geraakt, misschien zelfs verslaafd, aan de luxere dingen in het leven. Helaas heeft haar levensstijl niet veel waarde nu ze tegen de 40 loopt en permanent op de bank van anderen slaapt. Ze mag dan wel een hoogdravende houding hebben en een huidverzorgingsroutine van wereldklasse, maar Mia leeft op de armoedegrens. Niet dat ze dat aan iemand wil toegeven, zelfs niet aan zichzelf.

Naast De Swarte schitteren Juliet Cowan ('Cuckoo'), Amanda Wilkin ('Am I Being Unreasonable?') en Matt King ('Peep Show') in de serie.

'Antiques Roadshow' seizoen 46 gaat van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur van start op maandag 18 november op BBC First

De geliefde en langlopende show keert terug. Te midden van iconische locaties in het land, worden mensen uitgenodigd om hun dierbare objecten en mysterieuze spullen mee te brengen zodat experts ze kunnen beoordelen. Van familiestukken gevonden op zolder tot vondsten uit de kringloopwinkel, alles nemen de experts onder de loep. Maar bevatten deze bijzondere objecten meer dan alleen sentimentele waarde?

Terwijl het team de fascinerende geschiedenis van elk item ontdekt, blijft de spanning tijdens de taxatie de eigenaren en kijkers boeien. In dit nieuwe seizoen komen ook moderne schatten aan bod – van handtassen en sneakers tot filmmemorabilia – en zijn er leuke nieuwe uitdagingen voor presentatrice Fiona Bruce.

'Where the Wild Men Are' met Ben Fogle seizoen 8, is vanaf maandag 18 november elke werkdag om 18.00 uur te zien op BBC First

Hoewel we allemaal wel eens dromen van een leven buiten de hectiek van de moderne wereld maken maar weinigen die droom werkelijkheid. Presentator, schrijver en avonturier Ben Fogle ontmoet mensen die hun rug keerden naar de ratrace en hun thuis vonden op de meest afgelegen en onherbergzame plekken ter wereld.

In dit seizoen reist Ben naar Wales, IJsland, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Suffolk en Northumberland om zich onder te dompelen in het leven van mensen die in volledige isolatie wonen.

In november kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'The Jetty', elke zondag om 21.00 uur tot 3 november

'Murdoch Mysteries' seizoen 10, elke maandag tot vrijdag om 20.00 uur tot 13 november

'Van der Valk' seizoen 2, elke zondag om 20.00 uur tot 24 november