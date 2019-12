Bart Kaëll intiem bij Luk Alloo

Bart KaŽll intiem bij Luk Alloo

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Bart KaŽll staat dezer dagen samen met zijn partner Luc Appermont op het podium om het publiek een blik te geven in hun leven samen.

Ook Luk Alloo biedt hij een brede inkijk in zijn hoofd, hart en huis in de tweede aflevering van 'Alloo Bij', de reeks portretten waarbij Luk Alloo bekende Vlamingen terug mee neemt naar de plekken die belangrijk voor hen waren.

Luk valt meteen met de deur in huis en vraagt Bart uit over zijn outing een aantal jaar geleden die er kwam omdat een journalist hem op de man af vroeg of hij op mannen viel: 'Dat was niet helemaal zo gepland, maar onze familie wist dat, ook onze vrienden en collega’s, alleen het grote publiek niet.'

Bart is openhartig over de depressie die hem een vijftiental jaar geleden in een diep dal trok, onder andere door zijn perfectionisme. 'Ik kan nu beter relativeren dan vroeger, maar je wil toch blijven controleren.'

Luk neemt Bart mee naar Oudenaarde, de geboorteplaats van Bart en naar zijn lagere school waar juffrouw Edith hem aan de boezem drukt: 'Bart was een heel aangenaam kind, een beetje bedeesd.' Bart wist al heel snel dat hij zanger, acteur, of clown wilde worden. 'Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat dat niet zou lukken. Ik was zo gefocust op alleen maar zingen en entertainen, alleen maar dat.'

In zijn goed georganiseerde moestuin die hij al zo’n 20 jaar onderhoudt, vindt Bart de nodige rust: 'Dit is mijn terrein. Hier zit ik elke 2 à 3 dagen minstens een uurtje. Met de handen in de aarde is een goed gevoel. Dat is mijn anti-stress therapie. Dan ben je bezig met wat je bezig bent en kan je niet te veel nadenken.' Bart verklapt Luk zijn grote geheim voor mooie, smaakvolle tomaten.

Bart mijmert over zijn jeugdjaren in zijn oude jongenskamer in het ouderlijke huis. Hij groeide op in een liefdevol nest, maar voelde zich af en toe toch een buitenbeentje, een beetje anders. 'Ik voelde me soms alleen tussen al die mensen. Ik kan dat nog hebben, ik weet niet waaraan dat ligt.'

Na een uitverkochte voorstelling van Intiem, praten Bart en Luc met Luk over ouder worden en sterven. Geen favoriet onderwerp, maar ze trachten zich toch zo goed mogelijk voor te bereiden mocht een van beiden wegvallen.

'Alloo Bij Bart Kaëll', donderdag 12 december om 21.35 uur bij VTM.