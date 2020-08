Bart Kaëll bekent in 'De Zomer Van': 'De Marie-Louise had bijna nooit bestaan' - VIDEO

Bart KaŽll bekent in 'De Zomer Van': 'De Marie-Louise had bijna nooit bestaan' - VIDEO

Foto: VTM © DPG Media 2020

Vanavond wordt de Festivalboot van 'De Zomer Van' omgetoverd tot 'De Marie-Louise'. Al vertelt Bart KaŽll aan Eric Goens dat ťťn van zijn grootste hits bijna nooit had bestaan.

'Ik moest een elpee afleveren, samen met Roland Verlooven. We kwamen maar aan elf nummers, want we waren een nummer vergeten op te nemen. Roland vroeg me wat ik wilde zingen, dus ik dacht aan een wals want de mensen vinden dat leuk. Een dag later hebben we dan 'De Marie Louise' opgenomen. Ik dacht toen al dat het een hit ging worden, maar Roland zei van niet, dat was gewoon een 'vuller' op de elpee. En ik heb toch gelijk gekregen', lacht Bart.

