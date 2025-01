Barbara Sarafian ontdekt de vele gezichten van Slovenië in 'Sergio Over De Grens'

In 'Sergio Over De Grens' reist Sergio Herman met actrice Barbara Sarafian naar SloveniŽ, ťťn van de kleinste landen van Europa. Met een scheutje Oostenrijk, een snufje Balkan en een mespuntje ItaliŽ is de Sloveense keuken een ware smeltkroes van smaken en invloeden.

Sergio en Barbara doorkruisen het land om de verschillende gezichten van de Sloveens eetcultuur te ontdekken.

Onder de vleugels van Ana Roš, één van ‘s werelds beste chef-koks, ontpopte Slovenië zich tot een culinaire hotspot. Een bezoek aan het sprookjeshuisje van de gerenommeerde chef kan dus niet ontbreken tijdens de culinaire roadtrip door het pittoreske land. Sergio en Barbara worden er betoverd door haar gerechten, gemaakt met de oogst van de dag en een ode aan de natuur. Het duo ontdekt al snel dat Slovenië een speelbal van de geschiedenis is geweest. Sergio en Barbara wanen zich in Italië terwijl ze olijven plukken en artisanale olijfolie persen bij een lokale familie. Hun verblijf in een charmante alpenhut, omringd door adembenemende berglandschappen, roept herinneringen op aan Oostenrijk. En wanneer ze – toegegeven, met een klein hartje – aanschuiven bij een groep jagers die een exotisch diertje in hun goulash bereiden, komt de Balkan-sfeer helemaal tot leven.

Maar ook Barbara blijkt een veelzijdige reisgezel, die gulzig in het leven staat. 'Ik wil te veel en ik heb te veel. Ik moet dingen lozen, lozen, lozen', klinkt het. Sergio herkent zich hierin: 'Ik ben de hectiek van mijn leven zo beu, ik ben er helemaal klaar mee. Ik moet het echt anders aanpakken.' Wanneer ze bij een familie olijven gaan plukken raakt dat zelfs een gevoelige snaar bij de chef-kok: 'Ik zou er geld voor geven om dit met mijn kinderen te kunnen doen. Gewoon in de natuur leven, low key', bekent hij. Tijdens de reis neemt Barbara Sergio mee naar haar jeugd, vertelt ze over het verlies van haar moeder, deelt ze haar recente strijd tegen borstkanker en de uitdagingen van het alleenstaand moederschap: 'Er is een periode geweest dat ik het niet meer aankon om mijn zoon in de handen van andere mensen te laten en dan ben ik even gestopt met acteren. Maar een gefrustreerde ex die altijd over de papa zaagt, zo zal ik nooit zijn. Ik heb dat thuis ook niet geleerd'. Een diner bij kaarslicht vormt voor Sergio de ideale gelegenheid om naar het liefdesleven van Barbara te polsen. Uit welk hout het lief van Barbara gesneden moet zijn? Dat weet ze zelf nog niet, maar een uitgekiend plan voor als de ware zich aandient, ligt wel al klaar…

'Sergio Over De Grens', woensdag 29 januari om 20.40 uur bij VTM.