'Axel Gaat Binnen' in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek

Op maandag 21 september om 21.55 uur bij VTM komt Axel Daeseleire voor 'Axel Gaat Binnen' gepakt en gezakt toe in het internationaal hoog aangeschreven Brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek waar hij een exclusieve inkijk krijgt achter de schermen en naast de patiŽnten ook de verplegers en dokters spreekt over hun werk.

Het welkom is hartelijk, maar toch had Axel zich er niet aan verwacht dat het militair hospitaal superbeveiligd zou zijn.

Kapitein Vervaet begeleidt Axel. 'Dit is een militair kwartier, wat betekent dat deze locatie een bepaald risico inhoudt en het dus een mogelijk doelwit zou kunnen zijn voor aanslagen. Op 22 maart 2016 werden in Brussel verschillende terroristische aanslagen gepleegd. Daarbij vielen 32 doden en 340 gewonden. De zwaargewonden werden hier, in het militair hospitaal verzorgd.'

Axel is de geprivilegieerde getuige van het weerzien van Claudiu en Simona, een koppel dat al maanden in het Brandwondencentrum wordt verzorgd, zij het zonder mekaar te kunnen zien. In augustus 2019 raakten ze samen met drie andere Belgen zwaar verbrand toen de boot van één van hen ontplofte in Spanje. Ze werden overgebracht naar het Brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek, waar bleek dat 60 tot 70% van hun volledig lichaam verbrand was. Nadat hij enkele weken in coma lag, ligt Claudiu ondertussen al enkele maanden op medium care. Om geen ziektekiemen over te dragen draagt Axel een steriel pak. Claudiu heeft zijn vrouw Simona na al die maanden nog steeds niet gezien.

Claudiu: 'We zitten in isolatie. Ik weet niet exact hoe ernstig het is. Ik weet wel dat Simona’s benen zwaar verbrand zijn, haar gezicht niet, maar ik weet niet hoe het met haar lichaam is. We hebben telefonisch contact. Simona ligt nog steeds op intensieve zorgen na haar derde huidtransplantatie. Ook mijn zoontje heb ik al maanden niet meer gezien, want ik wil niet dat hij me zo ziet. Hoe ik mij nu voel? Levend, want ik ben door het oog van de naald gekropen.'

Wanneer Claudiu naar huis mag, zal hij eerst nog, voor het eerst sinds het ongeval vier maanden geleden, zijn vrouw in levende lijve zien. Axel is getuige van het emotionele weerzien van de twee. En ook mag hij de derde huidtransplantatie van Simona mee volgen onder leiding van de internationaal gerenommeerde brandwondenchirurg dokter Rose.

Het valt Axel op dat er geen spiegels op de kamers van de patiënten staan. Logisch, want soms is de confrontatie met een nieuw gelaat erg moeilijk. Die confrontatie staat Sophie te wachten, die zwaar verbrand raakte tijdens het aansteken van een sigaret. Ze ligt op medium care en mag haar gezicht voor het eerst sinds de operaties terugzien. Axel gaat na dat moeilijke maar langverwachte moment langs bij haar.

In het militair hospitaal verblijven ook kinderen. In 2019 werden 927 minderjarigen behandeld voor kleine tot heel zware brandwonden, vaak ten gevolge van huis-, tuin- en keukenongevallen. Zo is er Yasnour, een 11-jarig meisje dat al enkele maanden in het brandwondencentrum verblijft nadat ze een frietketel over zich heen kreeg.

