Axel Daeseleire stuit op pand dat verkocht werd voor amper 12.500 euro in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' doet Axel Daeseleire een verrassende ontdekking. Hoewel hij erin slaagt om het achternichtje te vinden van de Oostendse Roger Goethals, verloopt de speurtocht naar de erfenis minder voorspoedig.

In de zaak van de Franse Lucienne Courtin roept Axel de hulp in van de heemkundige kring. Ze stuiten op de naam van een zekere Marie Courtin, die ook van Zutkerque afkomstig blijkt te zijn. Is er een familieband tussen de twee vrouwen?

Tijdens een bezoek aan de notaris ontdekt Axel dat het resterende vastgoed van Roger destijds verkocht werd voor een schamele 12.500 euro. 'Dat is toch een super laag bedrag?', reageert een verbijsterde Axel. 'Ik krijg meteen de neiging om te zeggen dat dat niet correct is verlopen.'

Axel Daeseleire ontdekt dat het huis van Roger Goethals, dat een grote erfenis leek te beloven, voor heel weinig geld is verkocht. Dit resulteert in een bescheiden erfenis voor Josine. In de zaak van Lucienne Courtin is er beter nieuws.

Axel onderzoekt deze keer een zaak die hij niet zelf heeft gevonden. Via een oproep deze zomer kwam hij bij de heemkundige kring van Bissegem terecht, die de openstaande erfenis van Kortrijk-inwoner Luc Sleeuwagen had ontdekt.