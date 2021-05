Axel Daeseleire op zoek naar erfgenamen van bassist uit 'cabardouche'

Axel Daeseleire gaat morgen, dinsdag 4 mei om 20.40 uur, opnieuw op zoek naar erfgenamen die nog een mooi geldbedrag uit een erfenis kunnen opstrijken. Deze keer trekt de nalatenschap van 'Godfried Scheepers' Axels aandacht.

De man blijkt geboren in Rotterdam en gestorven in Antwerpen. Axel besluit om langs te gaan bij de oudste instelling in ons land - het Rijksarchief in Brussel - op zoek naar een spoor over deze verhuis. Hij duikt de kelder met meer dan 60 km aan documenten in en dat blijkt absoluut de moeite waard: 'Godfried was bassist in een 'cabardouche' waar je dames van lichte zeden mee naar boven kon nemen om elkaar wat beter te leren kennen in de séparé. Ik denk dat onze Godfried wel een 'sjarel' was', lacht Axel. Maar komt hij ook meer te weten of de rechtmatige erfgenamen en welk bedrag ligt er nog op hen te wachten?

In de case van La Esterella komt er schot in de zaak. Op het exacte bedrag van de erfenis is het nog even wachten maar er is licht aan het einde van de tunnel. Axel ontmoet Liliane, die goed bevriend was met La Esterella: 'Ze kwam elke zaterdag naar hier tot een stuk in de nacht om te vertellen en te zingen. Ze had geen kinderen maar heeft wel ooit een miskraam gehad. Ze was 5 maanden zwanger van een jongetje en is nadien nooit meer begonnen aan kinderen.' En Axel komt via Liliane ook eindelijk een naam te weten…

