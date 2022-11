Axel Daeseleire bijt zijn tanden stuk op onopgeloste case in nieuw seizoen 'Erfgenaam Gezocht'

Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? Het gebeurt vaak: mensen die zonder het te weten recht hebben op een stevige erfenis. In een nieuw seizoen van 'Erfgenaam Gezocht' gaat Axel Daeseleire met de hulp van notaris Carol Bohyn weer op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland om hun erfenis alsnog te overhandigen.

Er staat dik 500 miljoen euro aan erfloze nalatenschappen op een rekening van de Belgische staat', vertelt Axel. 'Dat zijn de zuurverdiende centen van iemands grootnonkel of achternicht. Ik wil dat geld alsnog bij de juiste mensen krijgen. In dit seizoen zijn de erfenissen hoger dan vorig jaar én duikt er een case op waarop ik m’n tanden heb stukgebeten. Het is de bedoeling om de komende weken toch nog de erfgenaam te vinden van die ene onopgeloste zaak.'

Om erfgenamen op het spoor te komen, start Axel zijn speurtocht bij de overledene: wie waren ze, wat hebben ze meegemaakt, waar woonden ze, wie heeft hen nog gekend? Die puzzelstukjes brengen Axel op het spoor van familieleden én, wie weet, een mogelijke erfgenaam. Gaandeweg ontrafelen zich ontroerende, grappige en aangrijpende familieverhalen en aan het einde van de rit blijft maar één vraag over: komt het fortuin uiteindelijk toch nog terecht?

​

Dat valt te ontdekken in 'Erfgenaam Gezocht', vanaf 8 december om 20.45 uur bij VTM en ook op VTM GO.