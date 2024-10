Axel botst op schrijnende situatie in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' verdiept Axel zich in de zaak van Johan Zentjens die op 52-jarige leeftijd onverwacht overleed in Hamont-Achel.

Al snel blijkt dat de zoektocht naar een wettige erfgenaam allesbehalve eenvoudig is. Johans ouders overleden toen hij heel jong was, waarna zijn lieve stiefmoeder Hélène hem verder grootbracht. Iedereen ging ervan uit dat ze Johan officieel had geadopteerd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. 'We kregen plots bericht van de notaris dat ze geen attest voor erfopvolging konden opmaken', klinkt het bij de familie van Hélène. 'Daar schrokken we van. Officieel was er dus iets niet in orde.'

Hélène heeft dus geen recht op de erfenis van de man die ze als haar eigen zoon opvoedde. Maar wie dan wél? Zal Axel erin slagen het geld op de juiste plek te krijgen?

