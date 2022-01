Auto in de gracht maakt de werkdag van wegenwachter Geert goed in 'Pech Onderweg'

In 'Pech Onderweg' op VTM 2 gaan de kijkers mee met de reddende engelen van de wegenwacht die elke dag de baan op gaan om te helpen waar ze kunnen.

De Belgische wegen liggen er niet altijd even goed bij en dat ervaart een bestuurder die bij het ontwijken van een put in de gracht belandt. Held van de wegenwacht Geert krijgt de wagen gelukkig in no time weer op het droge. 'Dit maakt mijn werkdag meteen goed. Het is iets dat je niet alle weken meemaakt', aldus Geert.

'Pech Onderweg', maandag 24 januari om 21.35 bij VTM 2 en op VTM GO.