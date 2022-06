Astrid Coppens vertelt in 'Alloo bij…' over oppervlakkig dating life in Amerika

Donderdag gaat Luk Alloo op bezoek bij Astrid Coppens voor een gezellige trip down memory lane. De voormalige Hollywoodvrouw keerde terug naar haar Vlaamse roots en leidt momenteel een rustig leven in Antwerpen met haar man en dochtertje.

Iets waar ze heel blij om is. Op weg naar haar oude muziekschool, vraagt Luk haar uit over haar liefdesleven in Hollywood. 'In Amerika heb je de dating cultuur. Hier in België ben je een stelletje als je het bed deelt en uit eten gaat, maar in Amerika ben je dan aan het daten. Ze daten daar meerdere mensen tegelijk. Je bent pas echt een koppel als je ‘exclusive’ bent. Dat vond ik heel raar', vertelt Astrid. 'Ik heb eigenlijk ook geen Amerikaanse vrienden overgehouden aan mijn periode in Hollywood. Mijn broer en ik trokken altijd op met Europeanen', gaat het verder.

