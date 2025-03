Anna en Wesley zingen samen de hit van Stromae in de halve finale van 'Lift You Up'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Wie matcht het best met Metejoor, Laura Tesoro, Bart Peeters en Jasper Steverlinck, en wie brengt samen met hen een gloednieuwe single uit? Daar draait het om in 'Lift You Up'.

In de halve finale van vanavond stellen de mentors hun nieuwe songs voor aan hun fanzone en aan het grote publiek. Dat doen ze samen met hun twee halve finalisten. Die halve finalisten zingen niet alleen individueel met hun mentor, ze brengen voor het eerst ook sámen een straffe performance. De collab tussen Anna en Wesley op Ma Meilleure Enemie van Stromae & Pomme maakt mentor Laura Tesoro alvast dolenthousiast. Met wie matcht Laura het best? En wie kiest zij straks als haar ultieme finalist?



'Lift You Up', vrijdag 7 maart om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.