Ann Tuts bombardeert Sergio Quisquater tot held in 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In het eerste seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' mocht hij er al twee op Vlaanderen loslaten en op donderdag 7 mei schudt Sergio Quisquater gewoon nóg een straf verhaal uit zijn mouw.

'Ik ga nu een verhaal vertellen waarbij zelfs de grootste criticaster een traan zal wegpinken en zal zeggen: 'Sergio, ge zijt een held'', kondigt hij aan. Rob Vanoudenhoven krijgt bezoek van Ruth Beeckmans en biecht haar op waarom hij ooit één aflevering van het tv-programma Alles Kan Beter heeft gemist...

Het is Sven De Ridder die het verhaal van Sergio gaat sprokkelen en meteen ook in zijn huid kruipt. Het verhaal neemt de kijkers mee naar toen Sergio 15 was en de les Nederlands van mevrouw Dupont volgde, een rol voor Ann Tuts. 'Als mevrouw Dupont nog leeft zal ze na al die jaren eindelijk de waarheid te horen krijgen', steekt Sergio van wal. Wat volgt is een verhaal over hoe hij er ooit in slaagde om de trofee voor 'grootste held van de school' te bemachtigen.

Rob Vanoudenhoven tovert extra verhaal uit zijn mouw: waarom staat er een VTM-logo in de boordsteen van zijn zwembad?

Rob Vanoudenhoven ontvangt Ruth Beeckmans bij hem thuis en vertelt haar waarom hij ooit het logo van VTM in de boordsteen van zijn zwembad liet graveren. 'Dat zwembad staat er eigenlijk een beetje dankzij VTM, dus wilde ik graag een logo van 2x2 cm in de boordstaan verwerken. Dat is uiteindelijk een kloefer van een steen geworden…' Maar dat is verrassend genoeg nog niet het straffe verhaal dat Rob in de aanbieding heeft. Wel wil hij vertellen over hoe hij in 1999 welgeteld één aflevering van Alles Kan Beter heeft gemist. En dat had alles te maken met een gruwelijk ziekenhuisbezoek met Ben Segers (Rob) en Stefaan Degand (dokter) in de hoofdrollen.

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', donderdag 7 mei om 20.35 uur op VTM.