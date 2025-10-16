Andy Peelman krijgt het moeilijk in 'Andy en de Baksteen Belgen'

Maggy leeft! Legendarisch personage keert terug tijdens Studio 100 SingAlong – Cleymans zingt Spring
donderdag 16 oktober 2025
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

Met onder andere zijn televisiewerk en een eigen schoenenwinkel leeft Andy Peelman aan tweehonderd kilometer per uur. En daar komt nu ook nog een stevige portie bouwellende bovenop.

Zijn moeder maakt zich zorgen en ook Andy geeft toe dat de miserie van zijn bouw stilaan begint te wegen. 'Dit is het meest uitdagende jaar van mijn leven', klinkt het geëmotioneerd in Andy en de Baksteen Belgen.



'Andy en de Baksteen Belgen', donderdag 16 oktober om 21.20 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.


Andy en de Baksteen Belgen op tv
Zaterdag 18 oktober 2025 om 21u15  »
VTM
De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.
Zaterdag 25 oktober 2025 om 21u15  »
VTM
Na weken miserie zijn de gevelstenen geleverd en Andy wordt er zowaar emotioneel van. Tijdens een etentje met Tine groeit de financiële onrust en bij de oplevering ontdekt hij fout metselwerk en scheve muren.
Zondag 19 oktober 2025 om 21u45  »
VTM 2
De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.
Dinsdag 21 oktober 2025 om 23u50  »
VTM 2
De bouwvakkers maken heel wat fouten en Andy ziet zich verplicht om de werf bijna dagelijks te controleren. Na enkele weken kunnen ze eindelijk beginnen aan de eerste laag voor de vloer van de verdieping.
Donderdag 23 oktober 2025 om 21u20  »
VTM 2
Na weken miserie zijn de gevelstenen geleverd en Andy wordt er zowaar emotioneel van. Tijdens een etentje met Tine groeit de financiële onrust en bij de oplevering ontdekt hij fout metselwerk en scheve muren.

Persbericht VTM 2
