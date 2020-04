André Hazes zingt emotionele hit van Mama's Jasje met zijn vader in gedachten

Gene Thomas voelde zich afgelopen maandag als een kind in een speelgoedwinkel wanneer hij de bewerkte versies van zijn hits hoorde in 'Liefde voor Muziek'.

Zowat 1 miljoen kijkers (998.672) zagen hoe hij van zijn sokken werd geblazen, goed voor een marktaandeel van 38.5% (VVA 18-54, live+uitgesteld). Op maandag 13 april om 20.35 uur weerklinken de klassiekers van Peter Vanlaet van Mama’s jasje, in een nieuw jasje. Peter is de 'cowboy' en 'het patéke' van de groep, maar vooral met André Hazes heeft hij een aparte connectie…

De hit Doe Het Licht Maar Uit is volgens André één van de mooiste nummers die hij ooit heeft gehoord: 'Dit is het liedje waar ik het meest naar heb uitgekeken, dit ben ik gewoon helemaal. Alsof je het voor mij hebt geschreven.' Het liedje en Peter zelf roepen ook speciale herinneringen op bij André. 'Peter doet me heel erg denken aan mijn eigen vader.' De emoties laaien hoog op wanneer hij dit nummer brengt met zijn vader in gedachten.

Het succesverhaal van Mama’s Jasje - Peter verklapt ook eindelijk waar die vreemde groepsnaam vandaan komt - begon in 1990 met de monsterhit Zo Ver Weg. De single bereikte, samen met vele andere hits, de top van de Vlaamse hitparades. Met meer dan 1,4 miljoen verkochte platen staat Mama’s Jasje in de top 100 van bestverkochte Belgische artiesten. Het is die eerste alom bekende meezinger die Regi onder handen heeft genomen, samen met zijn gouden duo Jake Reese en OT. Het resultaat laat Peter sprakeloos...

In 1997 blies Mama’s jasje het Duitse nummer Als de Dag van Toen een tweede jeugd in. Het succes liet niet op zich wachten, want het nummer stond maar liefst 26 weken in de Ultratop 50. Sean ging de uitdaging aan om deze monsterhit om te dopen tot een eigen versie en dat doet hij, voor de eerste keer, in het Nederlands.

Karen koos dan weer voor de emotionele ballad Ik Mis je Zo. 'Eenvoud siert en dat gevoel kreeg ik heel sterk bij dit nummer. Ik heb er geen woorden voor', zegt Karen. En ook Gene koos voor een nummer waarvan hij steeds opnieuw denkt: 'Waarom heb ik dat zelf niet geschreven?'. Hij brengt Teken van Leven.

Mama’s jasje zet in 2004 een zomeroffensief in met Het is Over, een nummer over een break-up. Jonge kinderen kennen dit nummer wellicht vooral van de bewerking uit de populaire serie #LikeMe. Tegen de verwachtingen in, zijn het Tom en Kato van The Starlings die voor deze hit kozen. Ze hebben hem wel een geheel andere vibe gegeven en vooral Kato steelt daarbij de show.

Tot slot is het de beurt aan Peter zelf. Die steekt zijn liefde voor het Frans en de Franse muziek niet onder stoelen of banken. Met zijn doorleefde stem sluit hij af met Nathalie van Gilbert Bécaud.

