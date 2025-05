An Lemmens breekt per ongeluk het water van hoogzwangere patiënte

An Lemmens breekt per ongeluk het water van hoogzwangere patiŽnte

In 'Een Echte Job: Vroedvrouw An' worstelt An Lemmens tijdens haar stage met het uitvoeren van inwendige onderzoeken. Maar oefening baart kunst. Zo mag ze assisteren bij de controle van een hoogzwangere vrouw.