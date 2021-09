Amber, Jasmin, Kimberly of Pauline: wie wint 'Regi Academy'?

Amber (23, Herenthout), Jasmin (20, Beringen), Kimberly (29, Amsterdam) of Pauline (19, Lommel): wie zingt zich naar de overwinning in Regi Academy? Dat komt iedereen donderdag 23 september te weten in de zenuwslopende finale bij VTM 2.

De inzet is groot, want de vier finalisten strijden om dé stem op Regi's nieuwe single 'Duizend Sterren' te worden en naast één van Vlaanderens grootste hitmakers te staan in een bomvol Sportpaleis op zaterdag 30 oktober.

In de finale worden ze ondergedompeld in het leven van een artiest: van studiosessies en het inzingen van de nieuwe single tot het overnachten in een luxe verblijf en het optreden met 'Regi Live' op een groots festival. Om deel uit te maken van the Regi family is de klik met Regi natuurlijk essentieel. Aan de finalisten om out of the box te denken en Regi te verrassen met een activiteit om hem beter te leren kennen.

Voor Regi is het geen gemakkelijke beslissing: 'Ze kunnen alle vier zingen hé. Nu moeten we echt kiezen wie het best past op de nieuwe single, met wie je mij op een podium ziet staan en wie het best klinkt op de radio.' Regi licht ook een tipje van de sluier op over de nieuwe single 'Duizend Sterren': 'Het nieuwe nummer is een love song. De jongen moet gewoon nog die ene stap zetten. 'Go that one extra mile' om haar binnen te halen, zeg maar.'

'Regi Academy', donderdag 23 september om 21.35 uur bij VTM 2. De afleveringen van 'Regi Academy' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.