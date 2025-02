Alles over de grote finale van 'Eurosong 2025' live op VRT 1 en VRT MAX: wie wint het ticket voor Bazel?

Het is zover! De grote finale van 'Eurosong 2025'! Vanavond weten wie gekozen wordt om BelgiŽ te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Bazel. Een overzicht van wat je mag je verwachten van de grote finale!

Peter Van De Veire leidt de grote finale in goede banen. Jelle van Dael, Lenn, Grace, Mentissa, LEEZ, Le Manou, Red Sebastian of Stefanie Callebaut strijden om het felbegeerde ticket. Naast deze acht kandidaten zorgen ook drie gastoptredens voor sfeer en gezelligheid. 'Eurosong 2023'-winnaar Gustaph brengt zijn Songfestivalnummer Because of you; Emmelie de Forest brengt Teardrops, het nummer waarmee ze in 2013 het Eurovisiesongfestival won voor Denemarken; en Tom Dice brengt Me and my guitar, het nummer waarmee hij heel Vlaanderen en bij uitbreiding Europa veroverde in 2010. Tom Dice zorgde toen voor het beste Vlaamse resultaat op het Songfestival ooit met een mooie zesde plek.

Hoe kan je stemmen?

Jij kan alles live bekijken én ook mee beslissen wie wint. De lijnen gaan zaterdagavond open zodra Peter Van de Veire het startsein geeft tijdens de liveshow. Stemmen kan via SMS of via de stemknop op VRT MAX. Je kan maximum 2 keer stemmen: 1 keer via SMS en 1 keer via VRT MAX. Stemmen via SMS kost 0.75 euro per bericht, stemmen via VRT MAX is gratis. Maak zeker tijdig je VRT-profiel aan om een stem uit te brengen via VRT MAX.

Dit is de vakjury!

Naast de stem van het publiek geeft ook een vakjury zijn oordeel over de acht artiesten. Die vakjury is niet van de minste en bestaat uit nationale en internationale toppers, in totaal vijftien leden. Naast Gustaph, presentator Bart Cannaerts, zangeres Merol en oud-winnaar Emmelie de Forest zitten ook volgende deskundigen in de vakjury: Els Germonpré (muziekcoördinator VRT 1), Leslie Cable (Delegatieleider voor RTBF op het Eurovisiesongfestival), Stephan Monsieur (voorzitter OGAE, de officiële fanclub van het Songfestival), Jasper Van Biesen (auteur ‘65 jaar België op het Songfestival’), Nona Van Braeckel (Studio Brussel), Laura Govaerts (MNM), Kim Debrie (Radio2), Anja Daems (Radio2), Imane Boudadi (MNM), Indy van Cauwenbergh (choreograaf) en André Vermeulen (journalist en songfestivalspecialist).

Eén van deze acht artiesten mag naar Bazel:

Grace - Pull up

Geschreven door: Grace Khuabi, Willem Vanderstichele, Ameerah A. Roelants

Pull up van de 22-jarige Grace is een upbeat feestnummer met betekenis. Het nummer gaat over opkomen voor jezelf. Vroeger volgde Grace wel al eens sneller de kudde. Haar song is een oproep van haar oudere zelf aan haar jongere ik: 'kom om op voor jezelf', oftewel ‘pull up’. Het is een positieve boodschap aan alle mensen die luisteren.

Grace laat zich met Pull up als artieste van een andere kant zien. Bovendien zitten er ook enkele zinnen in het Lingala in het nummer, als eerbetoon aan haar Congolese roots.

Lenn - Air balloon

Geschreven door: Len Neefs (produced door: Willem Vanderstichele)

Air balloon is Lenns allereerste singlerelease. De 25-jarige Lenn schreef het nummer toen hij mentaal op een wat moeilijkere plek zat. Het is een oproep om het positieve te zien: hoe donker de nacht ook kan zijn, de zon komt de dag nadien altijd op. Er komen weer mooie momenten, maar soms moet daar wat tijd over gaan.

Air balloon werd niet speciaal voor Eurosong geschreven. De song komt vooral voort uit Lenns gevoel en uit zijn intentie om iets te vertellen als artiest.

Le Manou - Fille à papa

Geschreven door: Manou Maerten, Willem Vanderstichele

Fille à papa is een vrolijke popsong in het Frans, met veel muzikale invloeden uit de housemuziek van de jaren 90. ​ Le Manou (29 jaar) heeft een professionele DJ-carrière en met Fille à papa brengt ze dan ook graag als zangeres en entertainer een groot feestje op het podium.

Le Manou kreeg de ingeving voor haar song tijdens een schrijfkamp in haar eigen studio in Durbuy. Het is een ironische knipoog naar alle nepo-baby’s ter wereld, maar wel met het nodige respect voor wat die vaak ook zelf bereiken.

LEEZ – Perfectly imperfect

Geschreven door: Will Knox, Loek van der Grinten, Philipine Nancy Corporaal, Lisa van Rossem

Perfectly imperfect is een haast archetypisch songfestivalanthem met een moderne twist waarin de 31-jarige LEEZ haar stem optimaal doet schitteren. Het nummer gaat over hoe koppels in een relatie elkaar perfect kunnen aanvullen, ondanks de imperfecties van de andere persoon. Je moet die persoon volgens LEEZ ook niet willen veranderen, maar hem/haar/hun aanvaarden met de imperfecties die er nu eenmaal altijd zijn. Niemand is perfect, maar dat is dus ook perfect oké.

Toen LEEZ tijdens het schrijfproces op de woorden Perfectly imperfect botste, voelde ze meteen de juiste connectie met de song. Dit was wat het moest zijn, want ook LEEZ vindt van zichzelf dat ze niet perfect is.

Jelle van Dael - Monster

Geschreven door: Udo Mechels, Jelle van Dael, Lindi Konings, Willem Vanderstichele

Het nummer Monster van de 34-jarige Jelle van Dael gaat over de mindere dingen die in het leven gebeuren, maar vooral ook over het vinden van je innerlijke kracht om terug te vechten en je innerlijke demonen te bekampen. Het verhaal is deels autobiografisch, maar tegelijk ook universeel: iedereen kan zich op een bepaalde manier in de song herkennen.

Jelle schreef zelf mee aan de song omdat ze het belangrijk vindt dat mensen haar niet alleen als artieste, maar ook als persoon beter leren kennen.

Mentissa - Désolée

Geschreven door: Mentissa Mpatha Ngandu, Vianney Bureau, Lili Louise Musique/La Passée Editions

Désolée van de 24-jarige Mentissa is een lied over zelfvertrouwen: op een bepaald moment inzien dat je meer jezelf moet durven zijn en je je niet steeds hoeft weg te cijferen omwille van de goede vrede. Je kan niet goed doen voor alles en iedereen. Het lied zegt dan ook resoluut: 'het spijt me dat het mij niet meer spijt.' Tegelijkertijd is dat een moeilijk evenwicht want Mentissa beschrijft zichzelf als een gevoelig persoon. Dat is een sterkte, maar ook een zwakte, vindt ze.

Mentissa wil met Désolée ook een artistiek statement maken. Ze ziet het als het begin van een nieuwe, meer poppy tijd in haar muzikale carrière.

Red Sebastian - Strobe lights

Geschreven door: Seppe Herreman, Billie Bentein, Ameerah A. Roelants, Willem Vanderstichele

De 25-jarige Red Sebastian waagt in Eurosong 2025 zijn kans met Strobe lights. De song is qua sound een ode aan de dreunende beats van de ravecultuur uit de jaren 90. Strobe lights beschrijft het relaas van een opwindende en spannende clubnacht waarvan je weet waar hij begint maar niet waar hij eindigt.

Het nummer is op zangtechnisch vlak een huzarenstukje: het toont heel bewust alles van het vocale kunnen van zanger Seppe Herreman, zowel in de hoge als lage registers. Met zijn verbazingwekkende stem wil Red Sebastian in Bazel dus graag het verschil maken.

Stefanie Callebaut – Gloria

Geschreven door: Stefanie Callebaut, Jeroen Swinnen

Zangeres Stefanie Callebaut (37 jaar) omschrijft Gloria als een avontuurlijke viering van licht en liefde. Dat degenen die het lied al mochten beluisteren het vaak als een hedendaagse Bohemian rhapsody beschrijven, dat juicht de zangeres toe.

'Gloria is geen hapklaar popliedje, het is een unieke reis, een ervaring. Een lied van verbinding waarin ik mezelf beschouw als brug tussen het lied en de harten van de mensen. Het valt de laatste jaren op dat de meer bijzondere nummers vaak hoog eindigen op het Eurovisiesongfestival. Ik ben er dan ook van overtuigd dat België met Gloria grote indruk kan maken in Bazel', aldus Stefanie. Dat haar eigen dochtertje ook de naam Gloria draagt, is wellicht ook niet toevallig.

'Eurosong 2025', de finale, zaterdag 1 februari om 20.55 uur op VRT1 en VRT MAX.

Voor de internationale Songfestivalfans heeft VRT trouwens goed nieuws: zij kunnen de finale van 'Eurosong 2025' live volgen via het Youtubekanaal van Eurovision.

Bekijk hieronder alvast het overzicht van de 8 finalisten: