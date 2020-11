'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker heeft de moderne dans in ons land op de wereldkaart gezet. Zij geeft voor het eerst een inkijk in de beelden die haar leven hebben bepaald en wie het mee vorm gaf.

Na lessen bij Maurice Béjart en een dansopleiding in New York begint Anne Teresa De Keersmaeker begin jaren '80 aan haar zoektocht naar een eigen, nieuwe danstaal. Ze breekt snel door met 'Fase, Four movements to the music of Steve Reich', een stuk dat nog altijd op het repertoire van haar dansgezelschap Rosas staat. Recent creëerde ze op Broadway nog een eigen versie van de musical en het Amerikaanse cultuuricoon 'West Side Story'. En ze blijft ook zelf dansen, vandaag met een solo op de Goldbergvariaties van Bach.

Net zoals Bach varieerde op één aria, zo herinterpreteert De Keersmaeker al vier decennia lang haar repetitieve bewegingen, het meisjesachtige zwieren met het kleedje waarmee ze bekend werd. Partituren worden nauwgezet geanalyseerd en haar choreografieën baseert ze vaak op een geometrisch grondplan. De band tussen dans en muziek, van klassiek over de minimalisten tot de pop, wordt minutieus uitgepuurd. Het resulteert in een heel eigen kijk op de beweging van het lichaam in tijd en ruimte.

Een andere leidraad is intuïtie en improvisatie. Net zoals De Keersmaeker bedachtzaam spreekt, laat ze ook in haar dans ruimte voor associatie, wat soms tot een bevreemdende spanning leidt. Ze durft zich kwetsbaar te tonen, te aarzelen en zelfs te struikelen waarmee ze moedig komaf maakt met virtuositeit.

De Keersmaeker engageert zich niet alleen via haar danskunst. Toptalent uit de hele wereld studeert in haar dansschool P.A.R.T.S. In eigen land en wereldwijd wordt ze gelauwerd voor haar indrukwekkend oeuvre. Maar ze neemt ook uitgesproken maatschappelijke standpunten in. En zoekt in dit hectisch bestaan voor zichzelf een innerlijke beheersing, een evenwicht met een levenswijze in eenheid met de natuur.

Dat blijkt ook uit een van haar favoriete filmfragmenten, een passage uit de documentaire 'De seizoenen' van de Armeense filmmaker Peleshian. Het toont een samenleving waarin mensen nog gezamenlijk lichamelijke arbeid verrichten in harmonie met de natuur. Peleshian brengt die eenvoud prachtig in beeld.

