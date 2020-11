'Alleen Elvis Blijft Bestaan' krijgt hoofdredacteur van De Standaard over de vloer

Als algemeen hoofdredacteur van De Standaard denkt Karel Verhoeven dagelijks na over hoe je nieuws brengt. Waar hij zijn inspiratie haalt, legt hij uit aan de hand van zijn negen fragmenten.

Het eerste stuk dat hij schreef voor een krant werd niet gepubliceerd. Karel Verhoeven nam toen de beslissing om ooit zelf te bepalen wat er in de krant komt. Na passages bij de Gentenaar en het Nieuwsblad belandt hij op de cultuurredactie van De Standaard. Later leidt hij er de Weekendkrant.

Tien jaar geleden werd Verhoeven hoofdredacteur van De Standaard. Journalistiek is voor hem in de eerste plaats een vak. Maar er schuilt natuurlijk een maatschappelijke opdracht in. En het zijn interessante tijden voor de journalistiek. Door steeds veranderende platformen moet een krant steeds meer bezig zijn met wat echt de moeite waard is om uit te zoeken en hoe dat het best te vertellen. Een opdracht die hij zeer consciëntieus vervult.

Hij geeft de krant een meer uitgesproken profiel, maar zelf is hij eerder spaarzaam met zijn mening. 'Als je zelf terughoudend bent, kun je met de krant veel meer vrijheden veroorloven dan als je daar zelf de strijd gaat voeren.'

Taal is zijn eerste liefde. Hij studeert Germaanse filologie en behaalt in 2006 nog een doctoraat in taal- en letterkunde.

En er zit ook een avonturier in Karel Verhoeven. Trekken met rugzak en tent in onherbergzame gebieden brengt hem dicht bij de natuur.

Verhoeven kiest onder meer voor een fragment uit de Duitse reeks Heimat omdat het symbool staat voor pure onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid die hij nastreeft in het leven maar ook als hoofdredacteur van De Standaard.

