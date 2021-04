Airhostess Nicky ruilt van gezin met ecologiste Maya in 'Op Een Ander'

Dinsdag in 'Op Een Ander' ruilt airhostess Nicky met ecologiste Maya. De familie Robbyns wisselt van huis, leefgewoontes en familie met de familie Rodriguez.

Dimitri: 'Regeltjes, ja ik ben zelf heel slecht in regeltjes, zo werkt dat niet hier.'

Pablo en Maya (familie Rodriguez) uit Antwerpen leven consequent ecologisch en duurzaam. Samen runnen ze 2 eco-zaken: 'Savonke' (zeepfabriekje) en 'De Groene Stadshut'. Het ecologisch leven is stapsgewijs hun levenswijze geworden. Ze kopen altijd in verpakkingsvrije winkels, maken zelf hun shampoo en kopen amper nieuwe kleren. Hun afvalzak is voornamelijk gevuld met het afval dat hun gasten binnenbrengen in het huis. Ze gaan zo ver dat ze zelfs hun frisdranken zelf maken.

De familie Robbyns daarentegen hecht belang aan luxe en materiële zaken. Dimitri en Nicky uit Londerzeel leven een nogal chaotisch leven. Thuis genieten de drie kinderen van een vrije opvoeding en ruimte om te doen wat ze zelf graag willen. Nicky vliegt de wereld rond en runt haar eigen kledingwinkel online.Papa Dimitri is zelfstandige in de transportsector en dus niet al te vaak thuis, een groot verschil met Pablo die houdt van koken en strijken ziet als een relaxerend iets. De familie Robbyns genieten van een levendig en druk leven waar de familie Rodriguez kiest voor wat meer rust.

Maya: 'Wij leven een zeer bewuste levensstijl, wij hebben geen nood aan meer dan we nu hebben.'

Hoe doen beide gezinnen het als ze nieuwe regels krijgen opgelegd?

