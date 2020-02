54ste Super Bowl live en exclusief op Eleven Sports

Vannacht is het weer zover, de 54ste editie van de Super Bowl, de jaarlijkse hoogmis van het American Football. De wedstrijd is in Vlaanderen te volgen bij Eleven Sports.

De 'Super Bowl' is het meest bekeken sportevenement ter wereld. De 54e editie wordt sowieso historisch want de Kansas City Chiefs kunnen, exact 50 jaar nu hun eerste, hun tweede Vince Lombardi-trofee binnen halen. De San Francisco 49ers daarentegen kunnen zondagnacht mederecordhouder worden met een zesde eindzege.



De historische finale in het Hard Rock Stadium in Florida wordt zoals gebruikelijk uitgezonden door Eleven Sports. De uitzending begint om 00.00 uur, een halfuur later gaat de wedstrijd van start.

'54ste Super Bowl', maandag 3 februari (nacht van zondag op maandag) om 00.00 uur live bij Eleven Sports.



