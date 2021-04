3 woonkamers krijgen een spectaculaire metamorfose in 'Huis Gemaakt'

In 'Huis Gemaakt' maken 3 koppels nog steeds kans om hun eigen droomhuis te winnen: Kenny & Amber in Laakdal, Harry & Jerina in Kortrijk en Antje & Ruben in Lokeren. Op woensdag 14 april om 20.40 uur gaan de koppels een nieuwe fase van de wedstrijd in.

Vanaf nu strijden de verbouwers in de verschillende panden tégen elkaar en zijn ze voor het eerst ook heer en meester in 'hun' pand. Maar naast het verbouwen van dat pand krijgen de koppels er nog een extra moeilijkheid bij: het budget.

Die verrassing krijgen ze te horen in een videoboodschap van Dina Tersago. 'Het wordt nog heel spannend. Vanaf nu mogen jullie starten aan de tweede kamer: de woonkamer. Jullie krijgen 8 dagen de tijd om die af te werken en moeten vanaf nu ook jullie eigen budget beheren. Degene die de kamerprijs wint, krijgt een extra budget van 2.000 euro.'

Vóór de 8 verbouwdagen van start gaan, stuurt Dina de koppels erop uit om hun nieuwe tegenstanders te gaan peilen. 'Toen ik hun kamer zag, dacht ik: amai. Dat wekt het wedstrijdgevoel op', aldus Amber. 'We waren direct bang, zo van: 'fuck'', beseft ook Harry. 'Het zal niet makkelijk zijn om dat huis te winnen.'

Harry & Jerina werden bij het vorige jurybezoek niet gespaard van kritiek. 'Ik ga hier niet happy smilend buiten', klonk het bij aannemer Cerina. Volgens interieurarchitect Gert kwam hun artistieke karakter niet tot uiting. Hij komt daarom langs met stijladvies. 'Plots stond het onderwerp van mijn nachtmerries in de kamer', lacht Jerina. Al is het onderwerp van Gerts nachtmerries vooral de overvolle kinderkamer. De bestemming van de reusachtige zitzak is dan ook duidelijk: 'Uit het raam daarmee!'. In hun out of the box woonkamer - met een podium er middenin - kiezen Harry & Jerina voor donkerblauwe muren. Maar is Gert het daar mee eens? De combinatie van een fulltime job, de zware verbouwingen en hun gezinsleven begint alvast zwaar door te wegen op het koppel. De moed zakt Harry helemaal in de schoenen. 'Ik verdrink echt, ik ben fucking done.'

Antje & Ruben willen de strenge jury overtuigen met een goed plan voor hun lange, maar smalle woonkamer. Ruben trekt zich terug in 'zijn' gedroomde atelier om te werken aan wat de absolute eyecatcher van de ruimte wordt: een houten latjeswand.

In Laakdal kregen Amber & Kenny vorige keer de raad om gedurfder uit de hoek te komen. Voor hun woonkamer weten ze heel goed wat ze willen. Er wordt zelfs al een weddenschap gesloten voor de volgende ruimte: 'Als we de kamerprijs winnen komt er een glitter-wc, met óveral glitters', aldus Amber. De metamorfose in de woonkamer loopt prima volgens plan, tot Kenny’s langverwachte moulures hem in de luren leggen.

'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' op VTM GO

Wie na 'Huis Gemaakt' helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks 'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. 'Huis Gesmaakt met Gert Voorjans' is elke woensdag na de aflevering van 'Huis Gemaakt' te zien op VTM GO.

'Huis Gemaakt', woensdag 14 april om 20.40 uur bij VTM.