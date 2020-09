24-jarige Maria-Laura maandag centraal in 'Jonge Wolven'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Bella Hadid, Kim en Courtney Kardashian, Will Smith, Karl Lagerfeld, Usher, Big Sean,... Allemaal had ze ze al voor haar lens. En Naomi Campbell? Die repostte een portret van haar met een Instagram-bom tot gevolg.

Meet Raia Maria-Laura, amper 24 en ondanks haar exotisch klinkende naam een product van Belgische, meer bepaald, Brusselse makelij. Dat de 24-jarige fotografe in haar jonge leven al een verbluffend parcours wist af te leggen, is een understatement. Dat ze er volledig in haar eentje voor heeft moeten knokken, maakt het alleen nog straffer. Raia kende immers een moeilijke jeugd en verbleef tot haar 18de in een tehuis.

'Voor mijn eerste fototoestel heb ik zelf een jaar lang gespaard. Mijn ouders hadden geen geld. Ik ben op school gepest geweest omdat ik geen kleren had, soms droeg ik de kleren van mijn moeder.'

Ondanks haar moeilijke jeugd groeide ze op korte tijd uit tot veelgevraagde fotografe en werkte ze al met de grootste internationale sterren. Ook in eigen land wordt ze omwille van haar unieke stijl vaak geboekt. Ook door 'Nederbelg' Gers Pardoel, Raia Maria-Laura is immers zijn vaste fotografe.

'Jonge Wolven' volgt haar onder andere wanneer Raia Gers gaat shooten en bij de voorbereidingen van haar eerste expositie, een positief gevolg van de coronacrisis. 'Corona came for my paycheck. Normaal ging ik dit voorjaar twee maanden op tour in Amerika, in juli en augustus ging ik keiveel festivals shooten en van september tot november ging ik op wereldreis met een Amerikaanse rapper. Maar nu krijg ik opportuniteiten die er anders niet waren geweest.'

'Jonge Wolven', maandag 14 september om 20.35 uur bij VTM 2.